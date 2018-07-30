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Компания Greif запустила под Калугой линию по выпуску стальных бочек
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Компания Greif запустила под Калугой линию по выпуску стальных бочек 

ИнформУпак 1 час назад
По сообщению ИА REGNUM, в текущем месяце на территории ИП «Ворсино» запущена современная высокотехнологичная линия, способная ежегодно производить порядка 1 млн стальных бочек. Создание производства площадью 6 тыс. м2 обошлось инвестору в 800 млн рублей. Обслуживают новую линию 50 сотрудников.
В течение ближайших 10-12 месяцев Greif планирует расширить производство и открыть на площадке в ИП «Ворсино» еще одну линию, обеспечивающую выпуск кубовых емкостей IBC GCUBE. Ранее компания организовала производство аналогичной продукции в Казани. Ожидается, что введение в эксплуатацию второй очереди завода под Калугой позволит расширить ассортимент выпускаемой тары и ускорить ее доставку конечным потребителям. На сегодняшний день Greif реализует свою продукцию более 500 крупным российским компаниям и предприятиям из стран СНГ. Если оценивать деятельность Greif в мировых масштабах, то компания владеет 140 предприятиями, которые дислоцируются в 50 странах. Она работает на рынке более 140 лет, а штат ее сотрудников превышает 13 тыс. чел.
Ранее сообщалось, что создание завода Greif — это не первый масштабный проект, реализуемый в текущем году на территории Калужской области. В частности, в начале июля компания Sanatmetal (Венгерия) открыла в Обнинске предприятие, специализирующееся на выпуске медицинских изделий и имплантов. Стоимость реализации этого проекта около 250 млн рублей.
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