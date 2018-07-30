Страсть к оружию, «излишне откровенная» любовь к Путину: портрет предполагаемой российской шпионки, работавшей в Вашингтоне

По мнению американского правительства, Мария Бутина вела «тайную» деятельность на территории США с целью продвижения интересов российского правительства

Однако его сокурсники из американского университета утверждают, что она открыто и с гордостью говорила о том, что она поддерживает президента России Владимира Путина и что у нее были какие-то связи с Кремлем.

По словам бывших сокурсников Бутиной, они были шокированы, узнав о том, что ФБР арестовало эту нацеленную на учебу девушку, с которой они познакомились на занятиях и в кампусе.

«Это не может быть правдой. Такого просто не может быть», — именно так прокомментировала Сьерра Хикс (Sierra Hicks), которая посещала занятия в университете вместе с Бутиной, свою реакцию на новости об аресте россиянки.

Репортерам ABC News удалось побеседовать с несколькими людьми, которые, по их собственным словам, регулярно общались с 29-летней Бутиной, пока она вела на первый взгляд совершенно обычную жизнь студентки университета в американской столице, изучая международные отношения и планируя следующий шаг в своей карьере.

Их описания той жизни, которую Бутина вела в Вашингтоне, позволяют составить более полный образ россиянки: она вовсе не была незаметной студенткой колледжа, скрывавшей свою верность иностранному правительству от всех, кто ее окружал.

«Ее преданность российскому государству была подчеркнуто откровенной», — сказала Хикс, комментируя пророссийские и пропутинские взгляды Бутиной.

Те, кто общался с Бутиной, вспоминают, что на чехле ее смартфона был портрет Путина. По словам Хикс, в кампусе Бутина часто упоминала о своей работе на российское правительство, и казалось, что она была кем-то вроде секретаря или занимала какую-то «незначительную» должность в одном из департаментов российского правительства.

По словам ее сокурсников, Бутина никогда не делилась подробностями.

Двое бывших студентов, учившихся вместе с Бутиной, отметили, что она была увлечена учебой.

«Я посещал вместе с ней три курса. Она приходила на все занятия и выполняла все задания», — рассказал один из этих бывших студентов, попросив сохранить его имя в тайне, потому что он планирует работать в России.

По словам адвоката Бутиной Роберта Дрисколла (Robert Driscoll), в мае она получила степень магистра в области международных отношений.

Однако к тому моменту в ее жизни уже происходили серьезные перемены. В апреле на лестничной площадке у ее квартиры в относительно спокойном районе в северо-западной части Вашингтона произошла весьма драматичная сцена.

«Мария, мы знаем, что вы здесь!» — кричали агенты ФБР, громко стуча в ее дверь, о чем рассказал сосед, ставший свидетелем той сцены.

Этот сосед рассказал ABC News, что ему неизвестно, вышла ли Мария. Однако в суде Дрисколл подтвердил факт того визита агентов ФБР, заявив, что, поскольку за несколько недель до ареста Бутина не пыталась бежать, нет никаких причин держать ее под арестом до суда.

Правительство США считает, что Бутина поддерживала связь с Россией и могла с легкостью бежать из страны, используя эти связи. Именно поэтому ее оставили за решеткой.

Согласно материалам дела Бутиной, он использовала свою учебу в университете в качестве «прикрытия», чтобы действовать в качестве агента Кремля, налаживая отношения с влиятельными политиками и высокопоставленными представителями Национальной стрелковой ассоциации.

Она «принимала участие в многолетнем сговоре с целью работы на территории США в качестве агента Российской Федерации без соответствующей регистрации с целью продвижения интересов ее родной страны», — говорится в материалах ее дела.

Она «предпринимала шаги для налаживания отношений с американскими политиками с целью установления личных или, как она сама их назвала, „неофициальных каналов“ коммуникации», — говорится в обвинительном заключении.

Кроме того, по мнению обвинителей, успехи Бутиной в учебе вполне могли быть не только ее заслугой.

«ФБР обнаружило текстовые сообщения и электронную переписку между Американским гражданином 1 и Бутиной, в которых она часто просила этого человека помочь ей с выполнением домашних заданий, проверять ее работы и отвечать на вопросы экзамена», — говорится в документах дела.

Бутиной было предъявлено два обвинения: заговор против США и работа в качестве агента российского правительства.

Адвокат Бутиной отрицает ее вину.

«Мария Бутина не является агентом Российской Федерации, — подчеркнул Дрисколл в своем заявлении. — Она российская гражданка, приехавшая в США по студенческой визе».

Бывшие сокурсники Бутиной вспоминают, что она часто обсуждала политику и говорила о том, что она поддерживает Трампа и что он ей нравится. Она открыто заявляла о своей поддержке права людей на ношение оружия и зачастую сводила эту тему к «вопросу о правах женщин».

В какой-то момент, как отметил один из ее сокурсников, она сказала, что, «если бы у всех женщин было оружие, изнасилований не было бы».

Бутина утверждала, что она является председателем группы «Право на оружие», которую она создала в России.

Но, по словам ее бывших сокурсников, хотя на занятиях она довольно откровенно делилась своими взглядами, за пределами аудитории она была не слишком общительной.

Оба ее бывших сокурсника отметили, что Бутина мало общалась с другими студентами со своего курса и не принимала приглашения на общие мероприятия.

«За пределами аудитории она мало с кем общалась», — отметил один бывший студент, попросивший сохранить его имя в тайне.

Как сказала Хикс, несмотря на открытость Бутиной, ей всегда казалось, что с россиянкой «что-то не так».

«Было в ней что-то, что вызывало недоверие, — сказала Хикс. — Но я не могу точно сказать, что именно».