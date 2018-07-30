Мировые сверхдержавы устроили возню, чтобы предъявить претензии на новый океан вокруг Северного полюса

За последние три десятилетия глобальное потепление привело к таянию льдов Арктики, которая нагревается вдвое быстрее остального мира.

Но в то время как большая часть земного шара видит здесь наступающую катастрофу, пять арктических стран от этого выиграют.

Канада, Дания, Норвегия и По мере того, как лед продолжает таять, США Россия видят шанс для открытия новых торговых путей и заключения потенциально прибыльных сделок по неразработанным природным ресурсам.

Но, в частности, одна из стран доказала, что без боя не отступит.

Битва за Арктику

Северный полюс это далеко не только один Санта Клаус.

Регион является самой северной точкой земной оси и расположен примерно в 450 милях к северу от Гренландии.

С 1980-х годов из-за глобального потепления Арктика тает с угрожающей быстротой. Вас это может встревожить, но для пяти арктических стран это открывает значительные инвестиционные возможности в виде совершенно нового океана.

По данным Королевского института международных отношений, в Арктике может находиться до 90 миллиардов баррелей нефти и 47 триллионов кубометров природного газа.

По оценкам геологической службы США, в Арктическом регионе содержится 30% мировых запасов неразведанного природного газа и 13%— нефти.

Кроме того, по оценкам Счетной палаты США, в регионе находятся полезные ископаемые, такие как золото, цинк, никель и платина, на сумму около одного триллиона долларов.

Хотя доступ к этим ресурсам по-прежнему затруднен, однако глобальное потепление делает его с каждым годом все легче.

По мере того, как лед превращается в воду, открываются новые судоходные маршруты. Летом регион более судоходен, что на несколько недель сокращает время плавания торговых судов между азиатскими и западными рынками.

Кому принадлежит океан?

Это большой вопрос.

В 2007 году российская полярная экспедиция установила российский флаг на морском дне непосредственно под Северным полюсом.

«Арктика всегда была российской», — заявил один из полярников Артур Чилингаров

Но согласно международному праву, которое регулируется Организацией объединенных наций , каждая страна может претендовать на 200 морских миль от своего побережья — то, что известно как «исключительная экономическая зона» (ИЭЗ).

За исключением того, что уже захвачено — при условии, что страна сможет доказать ООН, что данная внешняя зона принадлежит ей.

Пока единственными двумя странами, претензии которых были одобрены Организацией объединенных наций, являются Норвегия и Исландия

Но проблемы возникают именно в том случае, когда претензии стран пересекаются. Россия, Дания и Канада предъявили перекрывающие друг друга претензии, которые все еще ожидают утверждения.

Гренландия, автономная страна, принадлежащая Дании, имеет ближайшую к Северному полюсу береговую линию.

В 2014 году Дания претендовала на площадь в 345 тысячи квадратных миль, простирающуюся от границы Гренландии до пределов 200-мильной исключительной экономической зоны России. Россия же по-прежнему не желает уступать более мелкому государству.

Кремль открыто проводит в Арктическом регионе военные учения и строит базы, стремясь послать сигнал остальному миру, что готов сделать все возможное, чтобы удержать данную территорию в качестве своей собственности.

том же году, когда был аннексирован Крым , Россия впервые после окончания холодной войны провела в регионе широкомасштабные военные учения.

Они являются частью миссии Владимира Путина по восстановлению России в статусе «великой державы».

Перед саммитом НАТО 2018 года научный сотрудник «Чатем Хаус» Матье Булеге призвал организацию усилить военное присутствие в регионе.

«Поскольку НАТО не имеет четкой, единой стратегии для Арктики или Черного моря, оба региона столкнутся с повышенными рисками по мере дальнейшего наращивания Кремлем своего военного потенциала», — пишет он.

«Эти риски представляют собой ограничение свободы доступа и проведения операций в этой спорной среде благодаря усилению возможностей России по перехвату, а также ее противовоздушной обороны».

«Риск просчета и тактических ошибок также присутствует. Непреднамеренный инцидент может спровоцировать катастрофическую военную эскалацию между Москвой и Североатлантическим альянсом».

Так, где же при всем этом США?

Президент Дональд Трамп ведет себя на Арктическом фронте на удивление тихо.

Этот вопрос не упоминался в его стратегии национальной безопасности, которая была представлена в начале этого года.

Он также не был поднят на встрече с Путиным в ходе саммита в Хельсинки

Это не значит, что данный конфликт не находится на американских радарах.

Ранее в этом году о нем упомянул адмирал Гарри Харрис , тогдашний командующий флотом Тихоокеанского командования вооруженных сил США.

«Особо следует отметить усилия России по наращиванию своего присутствия и влияния на Крайнем Севере. Россия имеет больше баз к северу от полярного круга, чем все другие страны вместе взятые, и строит их еще, с отчетливо военным потенциалом», — сказал он.

Однако, если не считать нескольких разрозненных застав на Аляске , США относительно изолированы от Северного полюса.

Китай тоже нацелился на Арктику

В настоящее время Китай пытается получить доступ к новым торговым путям, сделав их частью своей международной инициативы «Один пояс и один путь».

Инициатива «Один пояс и один путь» — это проект стоимостью триллион долларов, который имеет цель соединить страны на разных континентах посредством торговли с Китаем, который должен служить центром всего этого.

Амбициозный план предусматривает создание морских путей протяженностью в 3,7 тысячи миль, связывающего Китай с Юго-Восточной Азией, Океанией и Северной Африкой («путь»), а также строительство железнодорожной и шоссейной инфраструктуры для соединения Китая с Центральной и Западной Азией, Ближним Востоком и Европой («пояс»).

Ранее в этом году Пекин выпустил белую книгу с подробным описанием своих планов относительно Северного морского пути.

«Что касается Арктики, то Китай является активным участником, строителем и спонсором, который не жалеет усилий, чтобы внести свой вклад в развитие арктического региона», — говорится в сообщении.

В конечном счете, Пекин хочет воспользоваться открывающимся морским маршрутом в качестве кратчайшего пути для торговли с Европой, что сократит время плавания судов и, тем самым, расходы.

Россия не довольна этим, опасаясь, что Китай захочет предъявить свои претензии на данную территорию. Но растущая сверхдержава идет вперед.

А по мере таяния арктических льдов ценность региона будет только возрастать.

Так что борьба за него еще предстоит.