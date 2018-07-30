Мировые сверхдержавы устроили возню, чтобы предъявить претензии на новый океан вокруг Северного полюса 

За последние три десятилетия глобальное потепление привело к таянию льдов Арктики, которая нагревается вдвое быстрее остального мира.
Но в то время как большая часть земного шара видит здесь наступающую катастрофу, пять арктических стран от этого выиграют.
По мере того, как лед продолжает таять, США, Канада, Дания, Норвегия и Россия видят шанс для открытия новых торговых путей и заключения потенциально прибыльных сделок по неразработанным природным ресурсам.
Но, в частности, одна из стран доказала, что без боя не отступит.
Битва за Арктику
Северный полюс это далеко не только один Санта Клаус.
Регион является самой северной точкой земной оси и расположен примерно в 450 милях к северу от Гренландии.
С 1980-х годов из-за глобального потепления Арктика тает с угрожающей быстротой. Вас это может встревожить, но для пяти арктических стран это открывает значительные инвестиционные возможности в виде совершенно нового океана.
По данным Королевского института международных отношений, в Арктике может находиться до 90 миллиардов баррелей нефти и 47 триллионов кубометров природного газа.
По оценкам геологической службы США, в Арктическом регионе содержится 30% мировых запасов неразведанного природного газа и 13%— нефти.
Кроме того, по оценкам Счетной палаты США, в регионе находятся полезные ископаемые, такие как золото, цинк, никель и платина, на сумму около одного триллиона долларов.
Хотя доступ к этим ресурсам по-прежнему затруднен, однако глобальное потепление делает его с каждым годом все легче.
По мере того, как лед превращается в воду, открываются новые судоходные маршруты. Летом регион более судоходен, что на несколько недель сокращает время плавания торговых судов между азиатскими и западными рынками.
Кому принадлежит океан?
Это большой вопрос.
В 2007 году российская полярная экспедиция установила российский флаг на морском дне непосредственно под Северным полюсом.
«Арктика всегда была российской», — заявил один из полярников Артур Чилингаров.
Но согласно международному праву, которое регулируется Организацией объединенных наций, каждая страна может претендовать на 200 морских миль от своего побережья — то, что известно как «исключительная экономическая зона» (ИЭЗ).
За исключением того, что уже захвачено — при условии, что страна сможет доказать ООН, что данная внешняя зона принадлежит ей.
Пока единственными двумя странами, претензии которых были одобрены Организацией объединенных наций, являются Норвегия и Исландия.
Но проблемы возникают именно в том случае, когда претензии стран пересекаются. Россия, Дания и Канада предъявили перекрывающие друг друга претензии, которые все еще ожидают утверждения.
Гренландия, автономная страна, принадлежащая Дании, имеет ближайшую к Северному полюсу береговую линию.
В 2014 году Дания претендовала на площадь в 345 тысячи квадратных миль, простирающуюся от границы Гренландии до пределов 200-мильной исключительной экономической зоны России. Россия же по-прежнему не желает уступать более мелкому государству.
Кремль открыто проводит в Арктическом регионе военные учения и строит базы, стремясь послать сигнал остальному миру, что готов сделать все возможное, чтобы удержать данную территорию в качестве своей собственности.
том же году, когда был аннексирован Крым, Россия впервые после окончания холодной войны провела в регионе широкомасштабные военные учения.
Они являются частью миссии Владимира Путина по восстановлению России в статусе «великой державы».
Перед саммитом НАТО 2018 года научный сотрудник «Чатем Хаус» Матье Булеге призвал организацию усилить военное присутствие в регионе.
«Поскольку НАТО не имеет четкой, единой стратегии для Арктики или Черного моря, оба региона столкнутся с повышенными рисками по мере дальнейшего наращивания Кремлем своего военного потенциала», — пишет он.
«Эти риски представляют собой ограничение свободы доступа и проведения операций в этой спорной среде благодаря усилению возможностей России по перехвату, а также ее противовоздушной обороны».
«Риск просчета и тактических ошибок также присутствует. Непреднамеренный инцидент может спровоцировать катастрофическую военную эскалацию между Москвой и Североатлантическим альянсом».
Так, где же при всем этом США?
Президент Дональд Трамп ведет себя на Арктическом фронте на удивление тихо.
Этот вопрос не упоминался в его стратегии национальной безопасности, которая была представлена в начале этого года.
Он также не был поднят на встрече с Путиным в ходе саммита в Хельсинки.
Это не значит, что данный конфликт не находится на американских радарах.
Ранее в этом году о нем упомянул адмирал Гарри Харрис, тогдашний командующий флотом Тихоокеанского командования вооруженных сил США.
«Особо следует отметить усилия России по наращиванию своего присутствия и влияния на Крайнем Севере. Россия имеет больше баз к северу от полярного круга, чем все другие страны вместе взятые, и строит их еще, с отчетливо военным потенциалом», — сказал он.
Однако, если не считать нескольких разрозненных застав на Аляске, США относительно изолированы от Северного полюса.
Китай тоже нацелился на Арктику
В настоящее время Китай пытается получить доступ к новым торговым путям, сделав их частью своей международной инициативы «Один пояс и один путь».
Инициатива «Один пояс и один путь» — это проект стоимостью триллион долларов, который имеет цель соединить страны на разных континентах посредством торговли с Китаем, который должен служить центром всего этого.
Амбициозный план предусматривает создание морских путей протяженностью в 3,7 тысячи миль, связывающего Китай с Юго-Восточной Азией, Океанией и Северной Африкой («путь»), а также строительство железнодорожной и шоссейной инфраструктуры для соединения Китая с Центральной и Западной Азией, Ближним Востоком и Европой («пояс»).
Ранее в этом году Пекин выпустил белую книгу с подробным описанием своих планов относительно Северного морского пути.
«Что касается Арктики, то Китай является активным участником, строителем и спонсором, который не жалеет усилий, чтобы внести свой вклад в развитие арктического региона», — говорится в сообщении.
В конечном счете, Пекин хочет воспользоваться открывающимся морским маршрутом в качестве кратчайшего пути для торговли с Европой, что сократит время плавания судов и, тем самым, расходы.
Россия не довольна этим, опасаясь, что Китай захочет предъявить свои претензии на данную территорию. Но растущая сверхдержава идет вперед.
А по мере таяния арктических льдов ценность региона будет только возрастать.
Так что борьба за него еще предстоит.