В Волгограде на улице Богунской ремонтируют дорогу и тротуары

В Краснооктябрьском районе Волгограда на улице Богунской проводится ремонт дороги и тротуаров в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

По данным пресс-службы городской Думы, в настоящее время здесь демонтировано старое дорожное покрытие, установлены новые бортовые камни. На завершающем этапе строители уложат щебеночно-мастичный асфальтобетон.

Ремонт дороги проверили депутаты городской Думы . Они отметили, что тротуары приведены в порядок, но имеются недочеты. Так, у социальных объектов необходимо расширить парковочные карманы и снизить уровень бордюра.

Добавим, в этом году улица Богунская будет отремонтирована полностью, в том числе и участок от проспекта имени Ленина до улицы Гончарова. По контракту работы должны быть выполнены к 1 октября.