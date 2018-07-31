Ещё
В Волгограде на улице Богунской ремонтируют дорогу и тротуары
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Названы имена убитых россиян в Африке
Названы имена убитых россиян в Африке

В Волгограде на улице Богунской ремонтируют дорогу и тротуары 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
В Краснооктябрьском районе Волгограда на улице Богунской проводится ремонт дороги и тротуаров в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».
По данным пресс-службы городской Думы, в настоящее время здесь демонтировано старое дорожное покрытие, установлены новые бортовые камни. На завершающем этапе строители уложат щебеночно-мастичный асфальтобетон.
Ремонт дороги проверили депутаты городской Думы. Они отметили, что тротуары приведены в порядок, но имеются недочеты. Так, у социальных объектов необходимо расширить парковочные карманы и снизить уровень бордюра.
Добавим, в этом году улица Богунская будет отремонтирована полностью, в том числе и участок от проспекта имени Ленина до улицы Гончарова. По контракту работы должны быть выполнены к 1 октября.
АиФ Волгоград: последние новости
В пяти районах Волгограда отключат горячую воду с 31 июля В Волгограде благоустраивают тротуары на Комсомольской и 1 продольной В Волгограде передумали менять работу трамвая №1
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Африке убили россиян89
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России230
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки23
Лепс ударил Аллу Михееву28
Ждать недолго: когда кончится лето12
Видео
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:28
В Африке убили россиян
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
09:03
России предрекли мусорную катастрофу
Экология Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение