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«Тротуары ползут и без дождей»: рядом с гигантским провалом в центре Волгограда появилась новая яма
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«Тротуары ползут и без дождей»: рядом с гигантским провалом в центре Волгограда появилась новая яма 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Волгограде рядом с гигантским провалом на тротуаре Нулевой Продольной, из которого спасали семью с двумя маленькими детьми, появилась новая яма.
По словам родных пострадавшей семьи, чиновники во всем невзгодах винят стихию
— Сегодня мы ехали к внучкам по рокадной магистрали и заметили, что над засыпанным участком возник оползень. Он не очень глубокий, но длинный, — рассказывают родные пострадавшей семьи. — И при этом администрация уверяет нас, что причиной первого провала стала стихия. Сейчас никаких ливней нет, но Нулевую опять закрыли. А к этому месту привезли бетонные блоки.
По словам волгоградцев, администрация города не горит желанием компенсировать ущерб за падение в огромную яму.
— Мои внучки уже неделю не выходили на прогулку, потому что у них сломалась коляска, — рассказывают бабушки пострадавших двойняшек. — Такая коляска стоит около 70 тысяч рублей. Мы подадим в суд, но администрация будет настаивать на форс — мажоре. Делать какие — то геодезические исследования в Волгограде бесполезно — организации, которые ходят под крылом власти, напишут нам любой ответ. Мы прекрасно помним, как строили волгоградскую набережную: сколько делалось проектов, сколько лет все это возводилось и укреплялось. Нулевую Продольную и все тротуары лепили наспех. И теперь она ползет даже без дождей.
Вопросы о финансовой помощи пострадавшим V1.ru задал пресс — службе администрации Волгограда.
На этой неделе семья с двумя маленькими детьми едва не утонула в огромном провале на тротуаре рядом с музеем «Россия — моя история». По словам пострадавших, выбраться из гигантского провала, спасти детей и не захлебнуться водой им помогли проезжавшие по рокадной магистрали автомобилисты. Подробности шокировавшей город истории читайте в нашем репортаже.
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