«Тротуары ползут и без дождей»: рядом с гигантским провалом в центре Волгограда появилась новая яма

Волгограде рядом с гигантским провалом на тротуаре Нулевой Продольной, из которого спасали семью с двумя маленькими детьми, появилась новая яма.

По словам родных пострадавшей семьи, чиновники во всем невзгодах винят стихию

— Сегодня мы ехали к внучкам по рокадной магистрали и заметили, что над засыпанным участком возник оползень. Он не очень глубокий, но длинный, — рассказывают родные пострадавшей семьи. — И при этом администрация уверяет нас, что причиной первого провала стала стихия. Сейчас никаких ливней нет, но Нулевую опять закрыли. А к этому месту привезли бетонные блоки.

По словам волгоградцев, администрация города не горит желанием компенсировать ущерб за падение в огромную яму.

— Мои внучки уже неделю не выходили на прогулку, потому что у них сломалась коляска, — рассказывают бабушки пострадавших двойняшек. — Такая коляска стоит около 70 тысяч рублей. Мы подадим в суд, но администрация будет настаивать на форс — мажоре. Делать какие — то геодезические исследования в Волгограде бесполезно — организации, которые ходят под крылом власти, напишут нам любой ответ. Мы прекрасно помним, как строили волгоградскую набережную: сколько делалось проектов, сколько лет все это возводилось и укреплялось. Нулевую Продольную и все тротуары лепили наспех. И теперь она ползет даже без дождей.

Вопросы о финансовой помощи пострадавшим V1.ru задал пресс — службе администрации Волгограда.