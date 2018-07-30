Россия — это не Советский Союз

К сожалению, американская общественность и политики зачастую полагают, что Россия и Советский Союз — это одно и то же. Эта привычка в очередной раз проявилась в реакции СМИ и политиков на саммит президента Трампа и президента России Владимира Путина Хельсинки . Критики Трампа обвинили его в попытке задобрить Путина и даже в совершении государственной измены за то, что, по их мнению, он сделал недостаточно, чтобы защитить американские интересы, и проявил излишнее уважение по отношению к российскому лидеру. Критики посчитали это непростительным поступком, поскольку Россия, с их точки зрения, представляет собой экзистенциальную угрозу для США . Многие эксперты и политики заявили, что вмешательство Москвы в американские выборы 2016 года представляет собой атаку, сравнимую с нападением на Перл-Харбор или с терактами 11 сентября.

Поведение Трампа, который, по мнению его оппонентов, занял позицию просителя, резко контрастировало с поведением предыдущих президентов по отношению к тиранам — особенно когда это касалось угроз Кремля в адрес Америки и Запада в целом. Они привели в пример речь Рональда Рейгана об «империи зла», а также его обращенное к Михаилу Горбачеву требование разрушить Берлинскую стену в качестве примеров того, как Трампу нужно было действовать.

Но проблема этих примеров заключается в том, что они относятся к совершенно другой стране — к Советскому Союзу. Слишком много американцев ведут себя так, будто между СССР и Россией нет никакой существенной разницы. Что еще хуже, американское руководство ведет по отношению к России такую же бескомпромиссную, враждебную политику, которую когда-то вел Вашингтон, чтобы сдерживать мощь СССР. Это очень серьезная ошибка, которая крайне негативно сказалась на отношениях с Москвой после распада Советского Союза в 1991 году.

Очевидное различие между Советским Союзом и Россией заключается в том, что советская правящая элита руководствовалась идеями марксизма-ленинизма, и ее целью была мировая революция. Современная Россия не является мессианской державой. Ее экономическая система — это скорее светский вариант коррумпированного кланового капитализма, а не жесткий государственный социализм. Ее политическая система — это консервативная автократия с элементами сфальсифицированной демократии, а не диктатура одной единственной партии, которая не терпит никакого инакомыслия.

Россию нельзя назвать демократией западного образца, однако она также не является продолжением невероятно жестокого советского тоталитаризма. Политическая и социальная философия России существенно отличается от философии ее предшественника. К примеру, в советскую эпоху православная церковь не имела никакого влияния, что неудивительно, учитывая официальную политику атеизма в СССР. Сегодня же православная церковь играет очень важную роль в путинской России, особенно в социальных вопросах.

Таким образом, современная Россия — это светская, немного консервативная держава, тогда как Советский Союз был мессианской тоталитарной державой. Это весьма существенное отличие, и американским политикам необходимо это понимать.

Вьетнам и Не менее важным отличием является и то, что Советский Союз был глобальной державой (а в определенный период времени даже сверхдержавой) с глобальными амбициями и средствами для их реализации. Он контролировал целую империю в Восточной Европе и обзаводился союзниками и клиентами по всему миру, включая такие далекие страны, как Куба Ангола . СССР активно боролся с США за влияние во всех этих регионах. Между тем Россия — это всего лишь региональная держава, влияние которой в мире весьма ограничено. Амбиции Кремля в основном сконцентрированы на ближнем зарубежье и направлены на то, чтобы помешать дальнейшему расширению НАТО на восток и вторжению этого альянса во главе с США в ее зону безопасности. Такая ориентация указывает на то, что Россия занимает скорее оборонительную, чем наступательную позицию.

России будет крайне трудно выйти за рамки очень ограниченной в географическом смысле экспансионистской программы — даже если у нее есть такие планы. Советский Союз был второй в мире экономической сверхдержавой, уступая только США. Экономика России по размерам примерно равна экономике Канады , и она больше не входит даже в первую десятку сильнейших экономик мира. Территория России — это три четверти территории СССР (большая часть приходится на практически пустую Сибирь), а численность ее населения в два раза меньше численности населения Советского Союза. Более того, численность населения России неуклонно сокращается, и одной из причин такого сокращения является множество проблем со здоровьем у населения (особенно алкоголизм).

Все эти факторы делают очевидным тот факт, что Россию не стоит считать сильным противником и, тем более, экзистенциальной угрозой для США и их демократической системы. Мощь России — это бледная тень мощи СССР. Единственный надежный источник ее влияния — это внушительный ядерный арсенал России. Однако поскольку ядерное оружие — это крайнее средство устрашения, оно является не слишком эффективным инструментом для проецирования влияния и ведения войны — если только российское политическое руководство не захочет совершить национальное самоубийство. У нас нет никаких причин полагать, что Путин и его сторонники-олигархи настроены на самоубийство. Напротив, они стремятся накопить как можно больше богатства и привилегий.

Наконец, интересы безопасности России на самом деле во многом пересекаются с интересами Америки — в первую очередь, в вопросе борьбы с исламистским терроризмом. Если американские лидеры не будут настаивать на продолжении провокационной политики по отношению к России — то есть на расширении НАТО к российским границам, на подрыве позиций давних клиентов России на Балканах ( Сербия ) и на Ближнем Востоке ( Сирия ), на исключении России из ключевых международных экономических институтов, таких как Большая семерка, — останется крайне мало таких сфер, в которых ключевые интересы России и Америки будут противоречить друг другу.

Нам необходим фундаментальный сдвиг в политике США, однако для этого нужно, чтобы поменялась национальная психология Америки. В течение более 40 лет американцы рассматривали СССР как смертельную угрозу для безопасности США и для их важнейших ценностей свободы и демократии. К несчастью, перезагрузка сознания не произошла даже после распада СССР и возникновения на его месте квази-демократической России. Слишком много американцев (включая политических лидеров и конгрессменов) ведут себя так, будто они до сих пор противостоят Советскому Союзу. Это будет примером трагической иронии, если, избежав войны с тоталитарной глобальной сверхдержавой, Америка теперь ввяжется в войну из-за своей приверженности прежнему образу теряющей силу региональной державы. Однако, если американское руководство не изменит свое мировоззрение и политику по отношению к России, такой исход может оказаться вполне реальным.

Тед Гален Карпентер — старший научный сотрудник Института Катона (Cato Institute) и пишущий редактор National Interest. Он автор десяти книг и 700 с лишним статей о международных делах.