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Самолет Москва-Хельсинки совершил экстренную посадку в Санкт-Петербурге
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Самолет Москва-Хельсинки совершил экстренную посадку в Санкт-Петербурге 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Инцидент произошел после того, как одной из пассажирок стало плохо во время полета.
Следовавший из Москвы в Хельсинки самолет компании «Аэрофлот» был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге после того, как во время полета одна из пассажирок потеряла сознание. Инцидент произошел в воскресенье, 29 июля.
В экстренных службах города сообщили, что воздушное судно благополучно приземлилось, а женщина была госпитализирована. После этого самолет продолжил следование в финскую столицу.
Ранее сообщалось, что в международном аэропорту Казань экстренно приземлился самолет, летевший из Чебоксар в Анталию.
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