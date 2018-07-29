Самолет Москва-Хельсинки совершил экстренную посадку в Санкт-Петербурге

Инцидент произошел после того, как одной из пассажирок стало плохо во время полета.

Следовавший из Москвы Хельсинки самолет компании «Аэрофлот» был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге после того, как во время полета одна из пассажирок потеряла сознание. Инцидент произошел в воскресенье, 29 июля.

В экстренных службах города сообщили, что воздушное судно благополучно приземлилось, а женщина была госпитализирована. После этого самолет продолжил следование в финскую столицу.