В Москве обновят 3,5 тысячи дворов до конца года

Он напомнил, что активно приводить в порядок дворовые территории городские власти начали еще в 2011 году — с тех пор почти все дворы были отремонтированы, в них полностью заменили малые архитектурные формы, включая качели, ограждения и многое другое.

Однако эта работа продолжается, поскольку инфраструктура изнашивается и ее необходимо вовремя обновлять, добавил Бирюков. Также заммэра рассказал, что ремонт асфальта в этом году затрагивает не только улицы и магистрали, но и межквартальные и междворовые проезды.

Всего с начала года в городе обновили около 12 миллионов квадратных метров асфальта, а к сентябрю эта цифра должна достигнуть 20 миллионов. «Работы проводятся в сжатые сроки, потому что в период проведения чемпионата мира по футболу на ряде объектов, которые были расположены близко с местами досуговых и спортивных мероприятий, их пришлось приостановить», — цитирует Бирюкова официальный портал мэрии.