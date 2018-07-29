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В Москве обновят 3,5 тысячи дворов до конца года
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В Москве обновят 3,5 тысячи дворов до конца года 

Российская Газета 39 минут назад
Фото: Российская Газета
Он напомнил, что активно приводить в порядок дворовые территории городские власти начали еще в 2011 году — с тех пор почти все дворы были отремонтированы, в них полностью заменили малые архитектурные формы, включая качели, ограждения и многое другое.
Однако эта работа продолжается, поскольку инфраструктура изнашивается и ее необходимо вовремя обновлять, добавил Бирюков. Также заммэра рассказал, что ремонт асфальта в этом году затрагивает не только улицы и магистрали, но и межквартальные и междворовые проезды.
Всего с начала года в городе обновили около 12 миллионов квадратных метров асфальта, а к сентябрю эта цифра должна достигнуть 20 миллионов. «Работы проводятся в сжатые сроки, потому что в период проведения чемпионата мира по футболу на ряде объектов, которые были расположены близко с местами досуговых и спортивных мероприятий, их пришлось приостановить», — цитирует Бирюкова официальный портал мэрии.
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