Пропавший нижегородец Павел Постнов найден живым 

Пропавшего в Нижегородской области 23-летнего Павла Постнова нашли живым. Об этом сообщает поисково-спасательного отряд «Волонтер-НН».
Согласно информации, 21 июля, в субботу, молодой мужчина ушел из дома в Павлове на улице Фаворского и пропал.
«Найден! Жив! Огромное спасибо за быстрое реагирование и помощь в распространении информации!» — говорится в опубликованном на сайте сообщении.
Подробности поисков мужчины неизвестны.
Ранее сообщалось, что пропавший в Нижнем Новгороде Пётр Родионов найден живым.