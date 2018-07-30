Пропавший нижегородец Павел Постнов найден живым

Пропавшего в Нижегородской области 23-летнего Павла Постнова нашли живым. Об этом сообщает поисково-спасательного отряд «Волонтер-НН».

Согласно информации, 21 июля, в субботу, молодой мужчина ушел из дома в Павлове на улице Фаворского и пропал.

«Найден! Жив! Огромное спасибо за быстрое реагирование и помощь в распространении информации!» — говорится в опубликованном на сайте сообщении.

Подробности поисков мужчины неизвестны.