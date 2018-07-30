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Пропавший нижегородец Павел Постнов найден живым
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Пропавший нижегородец Павел Постнов найден живым 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Пропавшего в Нижегородской области 23-летнего Павла Постнова нашли живым. Об этом сообщает поисково-спасательного отряд «Волонтер-НН».
Согласно информации, 21 июля, в субботу, молодой мужчина ушел из дома в Павлове на улице Фаворского и пропал.
«Найден! Жив! Огромное спасибо за быстрое реагирование и помощь в распространении информации!» — говорится в опубликованном на сайте сообщении.
Подробности поисков мужчины неизвестны.
Ранее сообщалось, что пропавший в Нижнем Новгороде Пётр Родионов найден живым.
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