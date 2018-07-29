Певица Слава удивила поклонников неожиданным видео

Последние несколько дней почти все звезды отечественного шоу-бизнеса веселились в Баку на международном музыкальном фестивале «Жара», который каждый год устраивает Эмин Агаларов . Знаменитости с нетерпением ждут фестиваля и отмечают, что это одно из самых ярких и запоминающихся событий в музыкальной индустрии.

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«Бомба»: певица Слава поделилась пикантным фото из постелиАлым боди и такого же цвета сапогами на шпильках певица показала фанатам, что значит настоящая «Жара». После официальных красных дорожек и концертов звезды спешат на afterparty, которые проходят в личной резиденции у Эмина. Знаменитости поют друг для друга, устраивают неожиданные дуэты, общаются, танцуют и просто веселятся. При этом многие артисты снимают происходящее на камеру и выкладывают в свои микроблоги на радость поклонникам.

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Так, в Сеть попало видео с участием певицы Славы, которая явно от души веселилась на фестиваля и ни в чем себе не отказывала. В ролике артистка пила шампанское из бутылки и закуривала сигарету, наслаждаясь музыкой. Пользователи социальных сетей неоднозначно отреагировали на такой смелый видеоролик. Многие были поражены развязным поведением Славы и посчитали, что такие видео не стоит выставлять на всеобщее обозрение, тогда как преданные поклонники певицы лишь посмеялись над забавным роликом.

Отметим, что в рамках фестиваля Слава также продемонстрировала и яркие и довольно смелые наряды. Артистка вышла на сцену в умопомрачительном и откровенном красном наряде и продемонстрировала стройную фигуру.