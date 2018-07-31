«Колю любят все!»: певица Слава призналась в чувствах к Баскову 

Николай Басков один из немногих артистов, которые дружат почти со всеми коллегами по сцене. Так, на днях в симпатиях к главному блондину страны призналась и сногсшибательная певица Слава. Женщина опубликовала в своем микроблоге довольно забавное фото, на котором сидит в пикантной близости от покорителя женских сердец.
Певица Слава известна поклонникам не только как потрясающая вокалистка, но и как обаятельная и смешливая женщина. Знаменитая красавица славится тем, что часто говорит то, что думает и не смущаясь демонстрирует свои эмоции перед репортерами и в личном Инстаграм-аккаунте.
Так, на днях певица опубликовала в социальных сетях свое фото, на котором позирует рядом с Николаем Басковым. На снимке Слава сидит в профиль и смотрит на бывшего возлюбленного Виктории Лопыревой с нескрываемой улыбкой, в то время как сам Николай устремил мечтательный взгляд куда-то вдаль. «Обожаю Колю!», — написала артистка под опубликованным кадром. Неожиданное фото, впрочем, как и признание под ним привело интернет-пользователей в веселое расположение духа и вызвало множество забавных солидарных комментариев.
«С Колей сердце бьётся чаще» «Колю любят все! Мужчина — мечта» «Кто ж не любит Колю! Он добрый и веселый» «А как его не любить?! Это же БАСКОВ!» Напомним, что несколькими днями ранее Николай Басков трогательно поздравил Викторию Лопыреву с днем рождения и, как показалось некоторым его поклонникам, попрощался со своей невестой. Судя по всему, сердце Золотого голоса России снова свободно и открыто для новых чувств.