«Колю любят все!»: певица Слава призналась в чувствах к Баскову

Николай Басков один из немногих артистов, которые дружат почти со всеми коллегами по сцене. Так, на днях в симпатиях к главному блондину страны призналась и сногсшибательная певица Слава. Женщина опубликовала в своем микроблоге довольно забавное фото, на котором сидит в пикантной близости от покорителя женских сердец.

Певица Слава известна поклонникам не только как потрясающая вокалистка, но и как обаятельная и смешливая женщина. Знаменитая красавица славится тем, что часто говорит то, что думает и не смущаясь демонстрирует свои эмоции перед репортерами и в личном Инстаграм-аккаунте.

Так, на днях певица опубликовала в социальных сетях свое фото, на котором позирует рядом с Николаем Басковым. На снимке Слава сидит в профиль и смотрит на бывшего возлюбленного Виктории Лопыревой с нескрываемой улыбкой, в то время как сам Николай устремил мечтательный взгляд куда-то вдаль. «Обожаю Колю!», — написала артистка под опубликованным кадром. Неожиданное фото, впрочем, как и признание под ним привело интернет-пользователей в веселое расположение духа и вызвало множество забавных солидарных комментариев.