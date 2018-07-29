Дерево воспоминаний появится в районе Марьино

Дерево воспоминаний об уходящем лете можно будет найти в районе Марьино, на территории библиотеки № 133.

— В первый день последнего месяца лета у нас совершится чудо — в библиотеке вырастет необычное дерево, — сообщили в библиотеке № 133. — Гости смогут вешать на него разноцветные записочки с воспоминаниями о самых ярких моментах уходящего лета. Кроме того, приветствуются и просто «летние» рисунки. Поделиться воспоминаниями могут все желающие.

Дерево воспоминаний «вырастет» 01 августа по адресу: улица Братиславская, дом 19, корпус 1. Подробности можно уточнить по телефону: 8 (495) 346-91-10.