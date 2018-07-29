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Дерево воспоминаний появится в районе Марьино
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Дерево воспоминаний появится в районе Марьино 

Префектура Юго-Восточного административного округа 47 минут назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Дерево воспоминаний об уходящем лете можно будет найти в районе Марьино, на территории библиотеки № 133.
— В первый день последнего месяца лета у нас совершится чудо — в библиотеке вырастет необычное дерево, — сообщили в библиотеке № 133. — Гости смогут вешать на него разноцветные записочки с воспоминаниями о самых ярких моментах уходящего лета. Кроме того, приветствуются и просто «летние» рисунки. Поделиться воспоминаниями могут все желающие.
Дерево воспоминаний «вырастет» 01 августа по адресу: улица Братиславская, дом 19, корпус 1. Подробности можно уточнить по телефону: 8 (495) 346-91-10.
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