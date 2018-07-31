«Ваша честь, я никуда не убегу. Я хочу обнять свою маму». За что держат в СИЗО 18-летнюю Анну Павликову?

Анна Павликова — самая юная фигурантка дела «Нового величия», организации, которая, как считает следствие, готовило свержение власти в стране. Брать Кремль собирались в общей сложности около двадцати человек: неонацист, инженер-программист, безработный, несколько студентов и просто жителей Москвы Подмосковья , недовольных властью. В их числе и Павликова, встретившая совершеннолетие в СИЗО

На последнем заседании суда 26 июля ее адвокаты попытались доказать, что девушка, ее характер и помыслы не имеют ничего общего с экстремизмом. Защита показала грамоты из школы и церковного хора, добавив от себя, что Аня — хорошая, тихая девочка, ухаживает за животными и деревьями. При этом у нее больное сердце, в заключении может повыситься риск бесплодия.

«Ваша честь, я никуда не убегу. Я хочу обнять свою маму», — плача, говорила девушка из-за решетки. Защита настаивала на домашнем аресте, но судья отказал. Business FM удалось пообщаться с мамой Анны Юлией Павликовой:

«Она очень подавлена. Тяжело ей чисто психологически, она плачет постоянно: «Мама! Мама! Почему я не могу хоть полчаса с тобой рядом, не через стекло, а просто посидеть?» Она рассказывала, что встречалась с друзьями, они ходили в McDonald’s, гуляли. Она же сама не понимала этого: девочка очень доверчивая и очень ответственная».

Адвокат девушки заявлял, что Анна собиралась выйти из организации, но ее отговаривал некий Руслан Д., убеждая: без нее, что называется, никак. Руслан Д. или, как оказалось, Александр Константинов , который проходит по делу в качестве свидетеля, позднее признался в том, что он — сотрудник полиции, внедренный в группу по заданию. Поделиться на пять подразделений — его идея, по закону это как раз один из основных признаков экстремистского сообщества. На что защита ответила: оперативникам в принципе запрещено законом склонять к совершению противоправных действий. Комментирует координатор правовой помощи ОВД-Инфо Алла Фролова

Алла Фролова координатор правовой помощи ОВД-Инфо «Организацию создали внедренные сотрудники, они как раз им говорят: „А давайте создадим организацию“, „А давайте сделаем из нее структуру“, „А давайте напишем устав“. Все это было сделано с их подачи. Если вдуматься, „Новое величие“ — это о чем? Само название. Понимаете, не могут 17-летние и 25-летние ребята придумать такое название, это глупость. Плюс: когда десять человек могут, оказывается, изменить конституционный строй, тоже большой идиотизм. Задачи спецслужб — предотвращать любое создание такой организации, а не создавать ее своими руками. Для чего это создано? Для того чтобы получить погоны, премии, звания?»

За время недолгого существования «Новое величие» успело сходить на пару митингов и съездить за город пострелять из карабина «Сайга». Также участники ходили по домам и раскидывали объявления.

По версии следствия, члены малоизвестного движения собирались захватить власть, создать временное правительство и принять новую конституцию. Был у организации и свой устав, но есть ли в нем экстремизм? Адвокат потерпевших Николай Фомин прочитал текст устава:

Николай Фомин адвокат По аналогу «Города солнца» будет счастье, все будут счастливы, у всех все будет, молодые найдут достойное свое применение, талантливые получат общее призвание в обществе, разовьем индустрии, воры пойдут под суд — такие тезисы. В любой критичной вещи можно найти элемент экстремизма, если в этом покопаться».

Всего в деле девять фигурантов. Арест членов «Нового величия» продлили до 13 сентября. Судя по материалам суда, всех фигурантов дела обвиняют именно в организации экстремистского сообщества, а не в участии в нем. По словам экспертов, если дело дойдет до суда именно в этом виде, им грозит от шести до десяти лет лишения свободы.