Человек с нормальным зрением: памяти Владимира Войновича

Умер писатель и диссидент Владимир Войнович — человек, у которого было нормальное зрение

В одной из книг он рассказывал, как врач сообщил Бернарду Шоу , что у него нормальное зрение. «Такое же, как у большинства?» — спросил Шоу. «Нет, — сказал врач, — нормальное зрение встречается у людей очень редко».

Владимир Войнович был человеком с нормальным зрением, не затуманенным ни верой в светлое будущее, ни ностальгией, ни любовью к метафорам, ни советским и новорусским романтизмом. Он видел, что творится вокруг, и умел сказать об этом — иронично, спокойно и точно.

Он прожил 85 лет. Жил долго и весело, писал стихи и автопортреты, его цитировал глава государства и искренне ненавидела советская номенклатура, его чуть не убил КГБ, его выдавили из страны, когда он начал печататься на Западе.

Войнович написал самый длинный и самый грустный российский анекдот — роман в трех частях «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», антиутопию «Москва 2042», которая в последние годы начала уверенно превращаться в реальность, и два без преувеличения великих текста. «Четырнадцать минут до старта» — неофициальный гимн космонавтов, и письмо главе государства в ответ на указ о лишении Войновича советского гражданства: «Господин Брежнев я Вашего указа не признаю и считаю его не более чем филькиной грамотой. Юридически он противозаконен, а фактически я как был русским писателем и гражданином, так им и останусь до самой смерти и даже после нее».

Он был абсолютно бесстрашен, и если можно говорить о настоящем герое его произведений, то это, безусловно, сам автор. Человек, способный написать Брежневу, что его, Брежнева, сочинения будут сданы в макулатуру. Человек, способный написать о «кольцах враждебности» вокруг Москвы 2042 года, вывести в романе Гениалиссимуса-гэбэшника, придумать генерал-майора религиозной службы Отца Звездония, — и сказать потом, что пророком себя не считает. Человек, способный показать начало Великой Отечественной войны как хаос и абсурд.

О песне «Четырнадцать минут до старта», ставшей своеобразным памятником романтике 1960-х, Войнович рассказывал, что дама из музыкальной редакции просила исправить строчку о пыльных тропинках далеких планет: пусть будут «первые тропинки», «новые тропинки», — но Войнович отказался что-либо менять. Когда песню процитировал сам Хрущев, Войнович поинтересовался у редакторши, не надо ли поменять на что-нибудь «пыльные тропинки». «Вы смеетесь! Вы знаете, кто цитировал эти строки?» — закричала дама.

Вот это он ненавидел: трусливые вопросы с очевидными ответами, идеологическое подхалимство, готовность кричать «Да здравствует Гениалиссимус!».

Проза Войновича устроена так, будто он аристократ, а советская власть его оскорбляет — своим абсурдом, своими бессмысленными требованиями, своей самоубийственной жестокостью. И вот он, книга за книгой, пытается объяснить ей, подробно и внятно, почему она не права, глупа, сожрет сама себя и собою же подавится. «Чонкин» — не эпатаж и не нападение, это подробный рассказ об устройстве советского мира, причем рассказ человека, который, кажется, изначально находится вне этого мира. Неудивительно, что Войновича выдавили на Запад (сказав, буквально, что «терпение советской власти и народа кончено»), неудивительно, что его травили и в прямом, и в переносном смысле.

Войновичу, к счастью, всегда не хватало пафоса и самовлюбленности, чтобы стать Великим писателем земли русской, — как и его Чонкину не нужен был пафос, чтобы стать героем. Чонкин — нескладный, не самый умный мужичок, который не умеет хитрить, невинный Иван-дурак, никому не нужный часовой посреди идеологического хаоса.