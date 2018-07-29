Трамвай без надежды. Электротранспортная компания в Кемерове окончательно обанкротилась

В столице Кузбасса в виртуальном пространстве активно идут разговоры о том, что областной центр на неопределенное время останется без трамваев. Дескать, внешнему управляющему не удалось вывести электротранспортную компанию из затяжного падения, и арбитражный суд принял решение распродать имущество банкрота для погашения задолженности перед кредиторами. Другие интернет-пользователи резонно заметили, что трамваи выкупят отдельные небольшие компании и будут практиковать извоз наподобие маршрутных такси.

Комментарий: надо повысить цену контракта