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Трамвай без надежды. Электротранспортная компания в Кемерове окончательно обанкротилась
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Трамвай без надежды. Электротранспортная компания в Кемерове окончательно обанкротилась 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В столице Кузбасса в виртуальном пространстве активно идут разговоры о том, что областной центр на неопределенное время останется без трамваев. Дескать, внешнему управляющему не удалось вывести электротранспортную компанию из затяжного падения, и арбитражный суд принял решение распродать имущество банкрота для погашения задолженности перед кредиторами. Другие интернет-пользователи резонно заметили, что трамваи выкупят отдельные небольшие компании и будут практиковать извоз наподобие маршрутных такси.
Комментарий: надо повысить цену контракта
На самом деле ситуация иная. Кемеровский арбитраж прекратил конкурсное управление над электротранспортной компанией. Причина — в погашении большей части долгов, что дает возможность позитивно смотреть в будущее. «Чтобы окончательно проститься с банкротством, необходимо выйти на безубыточность. Для этого мэрия должна пересмотреть в сторону повышения цену контракта на возмещение себестоимости услуг на перевозку пассажиров. Если этого не произойдет, компания так и останется банкротом», — рассказал конкурсный управляющий Дмитрий Бычков.
Фото: Руслан Кривобок/РИА «Новости».
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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