Эксперты: Россия обеспечила себя всеми видами продовольствия

Действующая доктрина была принята восемь лет назад и уже выполнила свое назначение. Россия обеспечила себя практически всеми основными видами продовольствия. Но ситуация в стране и в мире изменилась, нужен новый подход, считают ученые, эксперты, представители агробизнеса и ретейла.

Необходимо снижать зависимость от импорта: семена, корма, витамины, да многие виды техники и оборудования российские аграрии закупают за рубежом. Пока только часть российских продуктов конкурентоспособна на мировом рынке, отмечает директор Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Наталья Шагайда . Но главное, требуется повышать доступность продовольствия. Сейчас россияне с самыми низкими доходами тратят на продукты уже больше 54 процентов своего бюджета. Проблема голода в России полностью решена, но сегодня важно, чем питаются люди и могут ли они купить качественную еду, отметила отметила директор российского офиса Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Евгения Серова.

Россия обеспечила себя всеми видами продовольствия, теперь нужно повышать доступность и качество продуктов