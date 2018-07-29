Эксперты: Россия обеспечила себя всеми видами продовольствия 

Действующая доктрина была принята восемь лет назад и уже выполнила свое назначение. Россия обеспечила себя практически всеми основными видами продовольствия. Но ситуация в стране и в мире изменилась, нужен новый подход, считают ученые, эксперты, представители агробизнеса и ретейла.
Необходимо снижать зависимость от импорта: семена, корма, витамины, да многие виды техники и оборудования российские аграрии закупают за рубежом. Пока только часть российских продуктов конкурентоспособна на мировом рынке, отмечает директор Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Наталья Шагайда. Но главное, требуется повышать доступность продовольствия. Сейчас россияне с самыми низкими доходами тратят на продукты уже больше 54 процентов своего бюджета. Проблема голода в России полностью решена, но сегодня важно, чем питаются люди и могут ли они купить качественную еду, отметила отметила директор российского офиса Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Евгения Серова.
Россия обеспечила себя всеми видами продовольствия, теперь нужно повышать доступность и качество продуктов
Для повышения доступности продовольствия необходимы инвестиции в проводящую инфраструктуру — строительство логистических центров, развитие транспорта, считает руководитель комитета по агропромышленной политике "Деловой России" Андрей Даниленко. Нужны программы адресной продовольственной помощи, например, многодетным семьям, пожилым людям. Также необходима единая цифровизация учета движения продуктов, чтобы следить за их качеством, предлагают эксперты.