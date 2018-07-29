Во что вложится Банк России вместо госдолга США

Резкое сокращение вложений РФ в казначейские облигации США было отмечено весной этого года. Объем долларовых активов падал очень быстро: только за апрель-май, по данным минфина США, он снизился более чем на 81 миллиард долларов. Таким образом, российский объем вложений в американские казначейские облигации составляет теперь меньше 15 миллиардов долларов, это минимум за 11 лет. В начале года показатель составлял около 100 миллиардов долларов, на максимуме он находился осенью 2010 года, превышая 176 миллиардов долларов.

Таким образом, восемь лет назад Россия была одним из крупнейших держателей американского госдолга, занимая по этому показателю шестое место в мире. После распродажи казначейских облигаций США Россия уже не входит в число 33 крупнейших держателей этих бумаг и занимает сейчас 43-е место в списке. При этом продажи актива со стороны ЦБ (правда, не столь масштабные) отмечались в 2013-2015 годах. На этот период времени пришлись два фактора: ФРС США объявила о конце программы количественного смягчения, а также были введены первые санкции против России.

В 2017 году на фоне сверхмягкой денежно-кредитной политики Европейского центробанка и ужесточения политики ФРС покупки американского госдолга возобновились. Но в 2018 году ограничительная риторика снова стала актуальной, и в начале апреля США расширили санкции — на это время и пришелся пик последних распродаж. При этом санкционная тема с тех пор не уходит из повестки дня. На прошлой неделе двое сенаторов США объявили о разработке законопроекта об очередном ужесточении санкций против России.

В июне глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила в Госдуме , что вложения в американский госдолг сокращаются для диверсификации международных резервов с учетом всех существующих рисков — как геополитических, так и финансово-экономических.

ЦБ в будущем может вернуться к покупке казначейских облигаций минфина США

В решении распродать госдолг США доминируют все же геополитические факторы, считает финансовый аналитик «БКС Премьер» Александр Бахтин . «Почти 700 российских граждан и компаний столкнулись с ограничениями по визовому режиму и замораживанием своих активов, а некоторые крупные госбанки и компании фактически лишены доступа к финансовому рынку США», — отмечает он.

Андрей Кочетков. Экономическая подоплека заключается в планах ФРС по дальнейшему повышению процентной ставки, которое приведет к росту доходностей американских облигаций, говорит ведущий аналитик "Открытие Брокер"

"Есть существенный финансовый смысл временно выйти из этих бумаг, чтобы вернуться на более выгодных условиях", — считает он. По мнению Кочеткова, ЦБ может вернуться к покупке американских обязательств при нормализации политической ситуации и стабилизации политики ФРС. Но в ближайшие год-два увеличение российской доли в госдолге США маловероятно, добавляет Бахтин.

Пока же ЦБ, вероятно, будет вкладывать средства в другие активы.

Наталия Орлова. "Два наиболее вероятных варианта — это евро и золото. Евро — потому что в Европе достаточно ликвидный облигационный рынок, золото — потому что этот актив защищает от риска волатильности ставок и валют", — говорит руководитель центра макроэкономического анализа Альфа-Банка