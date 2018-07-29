Ревизор для Буркова. На омские предприятия нагрянут с проверками

В середине июля жители Омска вновь задыхались. Горожане пожаловались на резкий химический запах, а накануне жители Советского и Кировского округов почувствовали едкий запах газа. Результаты проб атмосферы, проведенные передвижной эколабораторией, оказались неутешительными. Так, предельно допустимые показатели сероводорода и этилбензола превышены в несколько раз. В социальных сетях многие омичи уже высказали предположение, что недалек тот день, когда, перед тем как выйти на улицу, придется надевать противогаз. Однако в преддверии выходных распространился слух о том, что специалисты Росприроднадзора и министерства природных ресурсов и экологии Омской области проведут внеочередные проверки на предприятиях в связи с загрязнением атмосферы и, вероятно, найдут виновника вони. Комментарий: ситуация на контроле Диспетчер Центра экологического мониторинга и оперативного реагирования, расположенного на территории природного парка Птичья гавань, сообщил: « Прокуратура назначила провести внеплановые проверки на четырех предприятиях: Омский НПЗ, «Омский каучук», «Омск-полимер» и «Астра». В омском управлении Росприроднадзора по Омской области рассказали: «Росприроднадзор продолжает контролировать ситуацию и вести мониторинговые исследования в жилых зонах промышленных районов Омска».