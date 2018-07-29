Ещё
Калуга на один день стала бело-синей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Калуга на один день стала бело-синей 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
29 июля Калуга вместе со всей страной отметила День Военно-морского флота. Сотни ветеранов ВМФ в тельняшках в этот день под андреевскими флагами по традиции прошли по улице Кирова, четная сторона которой была закрыта для автотранспорта. Многие вышли на шествие с детьми. Мальчики тоже были в тельняшках, девочки — в полосатых юбках. Фото С. Гришунова Встречные автомобили приветствовали участников шествия ревом клаксонов. Многие из них тоже были украшены андреевскими флажками. На площади Победы моряки возложили цветы к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата и к памятнику воинам-интернационалистам. День Военно-морского флота отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля. Установлен он был указом президента Российской Федерации 31 мая 2006 года.
Калуга 24: последние новости
Карантин по бешенству из-за обнаруженной в центре Калуги волчицы вводить не будут Убийце 70-летней пенсионерки предъявили обвинение по пяти статьям От укусов клещей пострадали 129 человек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гузеевой вынесли приговор после крупного скандала26
Трампу предложили союз с Россией135
Две женщины украли почти миллиард и попались32
Российский певец пропал без вести перед концертом27
Военные рассказали свою версию «инцидента с катером»936
Видео
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
03:25
Путин дал обещание российским морякам
Оружие Армия
00:30
Газманов рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
03:16
Захарова поведала о «случайной» связи с Катей Лель
Общество Политика
12:00
Патриарх уволил гендиректора свечного завода
Общество Статьи
02:59
Российских туристок обижают в Турции
Общество Статьи
03:52
Ревнивый муж устроил слежку за Жасмин
Шоу-бизнес
03:11
Британия задействует военных в случае «жесткого» Brexit
В мире
01:20
В США оценили новейшую версию Т-80
Армия Оружие
00:56
России предложили дать отпор «лестницей эскалации»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение