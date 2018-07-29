Калуга на один день стала бело-синей 

29 июля Калуга вместе со всей страной отметила День Военно-морского флота. Сотни ветеранов ВМФ в тельняшках в этот день под андреевскими флагами по традиции прошли по улице Кирова, четная сторона которой была закрыта для автотранспорта. Многие вышли на шествие с детьми. Мальчики тоже были в тельняшках, девочки — в полосатых юбках. Фото С. Гришунова Встречные автомобили приветствовали участников шествия ревом клаксонов. Многие из них тоже были украшены андреевскими флажками. На площади Победы моряки возложили цветы к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата и к памятнику воинам-интернационалистам. День Военно-морского флота отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля. Установлен он был указом президента Российской Федерации 31 мая 2006 года.