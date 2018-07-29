Немки на Восточном фронте: как они воевали против СССР

После осознания краха теории блицкрига в отношении СССР Гитлеру пришлось пересмотреть своё патриархальное отношение к месту женщины в обществе. Пропагандируемая им идея о том, что представительницы слабого пола должны положить свою жизнь служению трем «К», именно с этой буквы начинаются в немецком языке слова обозначающие ребенка, кухню и церковь (Die Kinder, Die Küche, Die Kirche), столкнулась с острой нехваткой кадров.

Так немецкие фрау, ранее получавшие государственные награды за многодетность, стали получать Железные Кресты за выполнение военных заданий.

Вспомогательные службы

Впервые вопрос о привлечении женщин к армейской службе возник перед немецким командованием после быстрой оккупации Франции , когда было принято решение назначать на административные должности покорённой территории посланниц прекрасной половины человечества, а «освободившихся» мужчин направить на Восточный фронт.

Это историческое событие произошло 1 октября 1940 года, именно в этот день была организована Женская вспомогательная служба связи сухопутных войск, спустя несколько месяцев в феврале 1941 года — Женская вспомогательная служба связи Люфтваффе (ВВС), а в апреле того же года — Женская вспомогательная служба связи Кригсмарине (ВМФ).

29 ноября 1944 года все женские подразделения всех трех родов войск были преобразованы в единую Женскую вспомогательную службу.

Дамы в этих войсках, кроме выполнения обязанностей в канцелярии, работали телеграфисткам, радиооператорами и телефонистками на узлах связи, а также следили за функционированием противовоздушной обороны страны. По различным оценкам, от 70 до 114 немок выполняли шпионские и диверсионные задания на Восточном фронте.

Помимо этого собственной женской частью располагали военизированные подразделения СС, занимавшиеся надзором в концентрационных лагерях.

Всего по подсчётам историком во всех Вспомогательных службах Третьего Рейха со времени их основания успели послужить около 500 тысяч немецких женщин, которые подчинялись воинскому уставу, носили форменную одежду, соблюдали дисциплину, но не были наделены статусом военнослужащих. Чтобы не подрывать основы фашисткой идеологии их позиционировали как «прикрепленных к армии гражданских служащих», но 28 августа 1944 года женщины Германии всё же были официально признаны солдатами.

Награды

Тем не менее, немецкое командование не слишком высоко оценивало роль женщин в армии и лишь немногие из них были удостоены военных наград за безупречное выполнение штабных заданий. За весь период боевых действий всего 39 фрау получили орден Железный Крест 2 степени, среди них в основном медсёстры германского Красного Креста , а также флюгкапитан Шенк фон Штауфенбург, вермахтхельфериннен Хильдегард Больгард и Алиса Бендиг, нахрихтенхельферин Маргарета Хирсекорн, штабсхельферин Хильдегард Вольни, добровольцы Эрика Штольберг, Оттили Штефан и другие. За что именно они получили свою награду до сих пор остаётся неизвестно.

Ханна Райч

Единственной женщиной в немецкой армии, кому был присужден Железный Крест 1 степени, была легендарный лётчик — испытатель люфтваффе Ханна Райч, которая с 1931 года один за другим устанавливала разнообразные рекорды. Не состоявшийся офтальмолог Райч, пилотировавшая самолёт, на котором Гитлер добрался до партийного съезда в городе Нюрнберг , принимала активное участие в военных операциях на Восточном фронте.

Райч с упоением бомбила населённые мирными жителями города и сёла, оправдывая это тем, что Германии нужны новые территории, а ущербные люди, которых лучше уничтожить.

Она была инициатором формирования отряда лётчиков-смертников, которые должны были направлять свои напичканные взрывчаткой самолёты-бомбы на ключевые промышленные, государственные, военные объекты, а сами, если удастся, катапультироваться.

После двух неудачных испытаний, Райч, чтобы проект не был закрыт, лично села за штурвал Фау-1 и благополучно завершила полёт.

Однако к этому времени стала очевидна тщетность попыток переломить исход Второй мировой войны, и фюрер в феврале 1945 года распустил возглавляемый бесстрашной валькирией отряд-смертников.

Фанатично преданная идеям нацизма Райч 30 апреля 1945 года посещала Гитлера в бункере, желая разделить участь с кумиром, но по его приказу была вынуждена покинуть Берлин, а уже 9 мая она сдалась американским войскам, поместившим её в лагерь пленных. Спустя 15 месяцев Ханна вышла на свободу, продолжала заниматься планеризмом и умерла в 67-летнем возрасте.

Ведьмы концлагерей

Чтобы устроиться на место надзирательницы концлагеря женщины должны были иметь безупречную репутацию, отменную физическую подготовку и железную психику.

Среди 3,5 тысяч надсмотрщиц, прошедших обучение на специализированных курсах в лагере Равенсбрюк, где девушек учили невосприимчивости к чужим страданиям, фанатизму и жестокости, было несколько приспешниц из свиты СС, которые отличались особой бесчеловечностью.

Морившая голодом заключённых Луиза Данц, делавшая из человеческой кожи абажуры Ильза Кох, затаптывавшая жертв сапогом Гермина Браунштайнер, душегубка-меломанка Мария Мандель, избежавшая уголовной ответственности Хильдегард Нойманн, наблюдавшая за маршем смерти Герта Гертруда Боте, а также многие неупомянутые здесь существа женского пола наводили на узников лагерей ужас своими невообразимыми изуверствами.

Ирма Грезе

Одной из самых циничных мучительниц в системе немецких концентрационных лагерей была невероятно красивая Ирма Грезе, которая к 20 годам приобрела печальную славу «белокурого дьявола».

За отъявленную бесчеловечность получившая должность старшей надзирательницы в Освенциме (Аушвиц) Грезе, по словам заключенных, была страдающей сексуальными расстройствами нимфоманкой, любившей острые впечатления. Мечтавшая стать знаменитой киноактрисой, она прославилась как одна из самых жестоких женщин в истории человечества, со звериным неистовством наблюдавшая за медицинскими экспериментами над узниками, забивала их до смерти тяжелыми сапогами, натравливала на них голодных собак и формировала группы для отправки в газовые камеры.

После окончания войны, приговорённая судом к смертной казни, 22-летняя Грезе, не вымолвив ни единого слова раскаяния, перед повешением бросила палачу всего одну фразу: «Быстрей, кончай с этим».

В наши дни могила «гиены Освенцима» превратилась в точку паломничества неонацистов, считающих её «королевой СС».