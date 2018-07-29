«С обновкой Вас»: Ирина Салтыкова обзавелась пышным бюстом

Певица Ирина Салтыкова , хотя и обладает массой достоинств, никогда не отличалась пышной грудью. Однако на фото, сделанном во время ее вчерашнего выступления, заметно, что формы артистки существенно увеличились. В сети подозревают, что 52-летняя певица решилась сделать операцию по увеличению груди.

Расцвет популярности Ирины Салтыковой пришелся на 90-е и начало 00-х. Сейчас певица выступает значительно меньше, но для нее это не становится поводом забыть о своей внешности, которая зачастую является главным критерием в шоу-бизнесе. Ирина выглядит так, что сложно поверить, будто ей действительно 52 года, и на достигнутом она не останавливается. Вчера она опубликовала фотографию, сделанную во время выступления на 10-летии ресторана «Ветерок», где помимо нее выступали и некоторые другие артисты. Певица появилась на сцене в платье, откровенно демонстрирующем ее грудь, которая, к немалому удивлению, заметно выросла по сравнению с другими, более ранними снимками артистки.

Поклонники тут же обратили внимание на заметно увеличившийся бюст артистки, к тому же всячески подчеркиваемый платьем, которое явно держалось разве что на честном слове, выставляя напоказ все изменения во внешности Салтыковой. Ирина никогда не обладала сомнительной славой «девушки с большой грудью» и, видимо, решила исправить недочет. На удивление, многие поклонники певицы остались в восторге от изменений: «Ой, грудь выросла! Ещё чуть-чуть и вывалиться» «Вау, когда была операция? С обновкой вас» «Ну накачала, слишком и неестественно» «Прям два футбольных мяча, у вас же не было такой груди. Пластика?» «Заметно, что сделали маммопластику. Но вам идет» «Грудь сделала, а платья под новую еще не купила!»

Возможно, таким образом Ирина готовится к важному событию в своей жизни? Недавно она опубликовала фотографию в белом наряде, который поклонники тут же приняли за свадебный и предположили, что ее можно поздравить с замужеством. Впрочем, сама Салтыкова не комментирует подобные догадки, да и в целом не готова слишком распространяться о своей личной жизни.