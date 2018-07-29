Сокровища Хана Батыя: где они спрятаны

Легенды гласят, что татаро-монгольский хан Батый во время нашествия на Русь захватил немало сокровищ, которые спрятаны где-то на территории нашей страны. Но пока еще никому не удавалось до них добраться.

Сгоревшая крепость

Одним из таких мест могут оказаться окрестности поселка Золотаревка под Пензой . Там сохранились остатки древнего городища. Как утверждает историк Геннадий Белорыбкин, в XIV веке здесь стояла крепость, которая была разрушена и сожжена войском хана Батыя. По неизвестной причине на месте сожженной крепости оставили трупы убитых воинов, оружие и украшения. Мародеры опасались притронуться к ценностям, так как боялись проклятия, якобы поражавшего каждого, покусившегося на них. Так все и осталось на месте. Уже в наше время в районе Золотаревки проводили археологические раскопки, но никаких ханских сокровищ не нашли.

Золотые кони

Еще одно предание рассказывает о «золотых конях хана Батыя». Их якобы отлили из золота, собранного со всей Руси в качестве дани хану. Кони эти с рубиновыми глазами некогда «охраняли» ворота в Сарае — расположенной в низовьях Волги столице татарского государства Золотая Орда, служа символом его могущества.

Затем татаро-монголы перенесли свою столицу в район нынешнего села Царев Волгоградской области . Вместе с ней переехали и золотые кони. Но после победы русских над войском хана Мамая на Куликовом поле о легендарном сокровище больше ничего не слышно. Одного из коней будто бы закопали вместе с телом Мамая, чтобы тот «охранял» хозяина. По преданию, похоронили хана на одном из холмов за Волгой. Но точного расположения «Мамаева кургана» никто не ведает. [С-BLOCK]

Второго же коня якобы сначала забрали с собой казаки, напавшие на стан ордынцев. Но те бросились вдогонку за обозом, на котором везли награбленное. Состоялся бой, в котором полегло множество людей. Что же касается статуи золотого коня, то она бесследно исчезла. Некоторые историки предполагают, что казаки бросили ее в один из близлежащих водоемов, и она до сих пор лежит на дне какого-нибудь озера…

Правда, слухов об этом золотом коне ходило еще множество. Так, советский писатель Иван Ефремов в книге «Туманность Андромеды» уверял, что статуя покоится на дне Индийского океана. Другой литератор, Сергей Алексеев , в романе «Сокровища „Валькирии“» писал, что оба Батыевых коня были найдены еще в 60-е годы ХХ века «спецгруппой КГБ». Но подкреплен ли литературный вымысел какими-то реальными фактами, выяснить так и не удалось.

В конце 90-х годов прошлого столетия появилась информация, что один из Батыевых коней был обнаружен при раскопках близ поселка Р. Там побывала экспедиция Научно-исследовательского объединения «Космопоиск». Исследователи опросили местное население, однако никаких сведений о находке не получили.

Обоз на Селигере

Согласно еще одному мифу, воины Батыя спрятали целый обоз с награбленными ценностями где-то в районе озера Селигер, что в Тверской области . Его якобы искали еще во времена Екатерины II. Тогда в эти края прибыли из Санкт-Петербурга люди со старинными бумагами, в которых указывалось местонахождение клада. В частности, в них говорилось, что, если копать с востока, то копатели наткнутся на чугунную дверь, за которой «такое богатство, что на всю Тверскую губернию хватит на сто лет».

По легенде, раскопки велись в районе деревни Жеребцово. Наконец наткнулись на огромный тесак и угол какого-то каменного сооружения. Но докопаться до него так и не успели: ночью руководителю раскопок явился черноусый воин в доспехах с тем самым тесаком в руке и пригрозил, что если наутро все отсюда не уберутся, то найдут здесь свою смерть. Видели воина и другие… Испытывать судьбу не стали, экспедиция вернулась в столицу. [С-BLOCK]

Лет десять назад поисковики из московского клуба «Раритет» пытались отыскать обоз с сокровищами Батыя на дне озера Серебряного. О том, что ценности там, им поведала некая женщина-экстрасенс.

Взяли пробы воды из озера. Оказалось, что в них действительно присутствует повышенное содержание серебра. Также в водоеме не водилась рыба. А еще на самой его середине торчал непонятный бугор. Но получить разрешение на проведение серьезных поисковых работ на Серебряном не удалось, так как озеро расположено на территории государственного заповедника.

Сокровища на дне озера пробовали искать и частные лица. Рассказывают, что были случаи гибели ныряльщиков: причиной становились судороги из-за резкого перепада температур: на глубине Серебряного встречаются области с ледяной водой. Но местное население уверено: искатели пали жертвами проклятия, ведь клад Батыя охраняют сверхъестественные силы…