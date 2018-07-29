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Адвокат объяснил, как россиянин смог задолжать алиментов на 118 млн
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Адвокат объяснил, как россиянин смог задолжать алиментов на 118 млн 

BFM.RU 21 минуту назад
Фото: BFM.RU
В России найден самый злостный алиментщик. Москвич задолжал своим четырем детям 118 млн рублей. На сегодняшний день это самая большая задолженностью по алиментам.
Как сообщает RT со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов, должнику 50 лет. Также уточняется, что он добровольно не выполняет алиментные обязательства.
Сейчас к должнику применен весь комплекс мер принудительного исполнения, добавили в ведомстве. Но почему их не применяли раньше и как алиментщик сумел задолжать 118 млн? Отвечает председатель коллегии адвокатов «Ваш юридический поверенный» Константина Трапаидзе:
— Видимо, у него был установленный имущественный доход, мог продать имущество на 200 млн Это зависит не от времени, а от количества денег, которые он заработал. На четверых детей он должен платить чуть ли не до 60-70% от дохода. На одного ребенка — 25%, на двоих — чуть ли не 50%, а дальше регрессная арифметика, уже чуть поменьше, чтобы все у него не забирать.
— Куда смотрела служба судебных приставов?
— Я думаю, что этот доход у него мог возникнуть одномоментно. Допустим, он владел акциями «Газпрома» или еще какой-нибудь крупной компании, продал их и одномоментно получил, продал компанию, которая стоила, допустим 200 млн рублей.
— То есть исключено, чтобы человек очень долго не платил, приставы это не заметили и никаких мер не принимали? Или такое тоже бывает?
— Это тоже бывает, сплошь и рядом. С приставами договариваются, или приставы занимаются спустя рукава. Пристав, как и любой чиновник, может активно выполнять свою работу, а может пассивно.
По статистике, алименты не платят более 800 тысяч россиян. Суммарный долг приближается к 100 млрд рублей.
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