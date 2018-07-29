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Серфер снял на видео как он катается внутри огромной волны в Африке
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Серфер снял на видео как он катается внутри огромной волны в Африке 

РИА Новости 28 минут назад
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. 23-летний серфер Коа Смит с Гавайских островов приехал в Намибию специально для того, чтобы прокатиться на больших волнах, и записал «главное видео в своей жизни», сообщает Daily Mail.
Парень фиксировал все свое путешествие на камеру Go Pro, а также квадрокоптер, а затем смонтировал цельное видео из самых ярких моментов.
На кадрах видно, насколько большая волна, а также заметно, что она не страшит серфера, который потом заявил, что произошедшее было одним из главных событий его жизни.
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