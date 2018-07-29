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«Забить тревогу»: жительница Уссурийска пожаловалась на гуляющих по городу коров
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«Забить тревогу»: жительница Уссурийска пожаловалась на гуляющих по городу коров 

Prim.News 26 минут назад
Опубликовано видео.
Инстаграм-паблик mark2_che опубликовал видеоролик и сообщение жительницы Уссурийска, в котором женщина рассказывает о блуждающих по городу коровах и считает, что нужно забить тревогу.
Орфография и пунктуация автора сохранены
«Дело в том, что неоднократно вижу блуждающих по городу троих коров (в прямом смысле слова). Мне так жалко, что наш город превращаеться в «деревню». Может хозяевам данные животные не нужны? А может, что не хотелось бы, хозяин умер? Вообщем, думаю есть смысл забить тревогу, либо наказать административно. P. s. еду на работу идут по Ленина и гадят прям на проезжую часть. Так жалко и город, и коров!», — говорится в сообщении.
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