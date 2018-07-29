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Премьер Венгрии: 

Российская Газета 26 минут назад
Фото: Российская Газета
Решение Еврокомиссии сократить дотации странам, которые выступают против решений Брюсселя в сфере миграции, и, напротив, поощрять тех, кто готов принимать беженцев и строить для них лагеря, вновь накалило отношения еврочиновников с Восточной Европой. Выступая в Румынии, Орбан обвинил Еврокомиссию в пристрастности. По его мнению, ведомство Жан-Клода Юнкера действует в интересах либералов против стран Восточной Европы. «Еврокомиссия — враг свободы, потому что она защищает строительство европейского социализма, а не свободу», — объявил венгерский премьер.
Надежды Орбана на скорую смену высших чиновников в Брюсселе не лишены оснований. В опубликованной британским изданием Spectator статье французский журналист Жан Катремер сравнил атмосферу в Брюсселе с позднебрежневской эпохой, обвинив аппарат Еврокомиссии в сокрытии фактов, связанных со здоровьем и пагубными привычками Юнкера. Впрочем, куда сильнее по брюссельской бюрократии может ударить конфликт между Евросоюзом и США. Приостановленная на условиях президента Дональда Трампа торговая война продемонстрировала неготовность единой Европы к самостоятельному «плаванию». А просочившиеся в прессу с подачи американского президента детали встречи с Юнкером подтвердили, что глава Еврокомиссии даже не пытался отстаивать во время дискуссии общеевропейские интересы, по сути, добиваясь лишь того, чего хотела Германия. В итоге Трамп к облегчению Берлина временно отложил введение пошлин на европейский автопром, но при этом обязал Европу закупать больше товаров из США. И настоял на том, чтобы Вашингтон и Брюссель совместно и в максимально сжатые сроки двигались к отмене пошлин, барьеров и субсидий. «Хозяин Белого дома знает, как настроить европейцев друг против друга: французы никогда не откажутся от европейской помощи в аграрном секторе», — констатировал Der Spiegel.
Газета Financial Times недавно опубликовала интервью, которое дал ее американской редакции бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Так вот, обращаясь к будущему Европы, собеседник издания заметил: «В 40-е годы прошлого века европейские лидеры четко знали, куда они идут. А сейчас они в основном просто хотят избежать неприятностей». А на предположение, что Трамп пугает западные страны, принуждая их к самостоятельности, заметил: «Это не невероятно».
Нынешнее европейское руководство, которое было избрано во времена, когда отношения с США выглядели безоблачными, а трансатлантическое партнерство — незыблемым, не в состоянии эффективно реагировать в изменившихся геополитических условиях. Итоги визита Юнкера в Вашингтон подчеркнули беспомощность главы Еврокомиссии, которому не удалось заранее выработать единый европейский подход к тому, как реагировать на экономические претензии Белого дома. По сути, Юнкер был и остается главнокомандующим европейской экономики мирного времени, тогда как миграционный кризис и отсроченная торговая война с Америкой требуют иного типа руководителя, способного к мобилизации всех европейских сил.
Юнкер был и остается главнокомандующим европейской экономики мирного времени
Собственно о необходимости такого рода стратегических перемен в работе Еврокомиссии рассуждал в Румынии премьер Венгрии Виктор Орбан, когда говорил о желании видеть непредвзятость ключевых институтов ЕС и призывал Еврокомиссию защищать европейские свободы в интересах всей без исключения Европы, а не отдельных, более склонных к либерализму стран.
В интервью Financial Times Генри Киссинджера спросили о том, что произойдет в том случае, если Европа не отстоит самостоятельность, а через Атлантику пройдет линия раскола. По мнению бывшего госсекретаря США, в таком случае Европа превратится в «придаток Евразии» и окажется во власти Китая. А Америка станет геополитическим островом.
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