Ещё
Можно ли узнать о движении транспорта в Ростове-на-Дону онлайн?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Подмосковье рухнул пешеходный мост
В Подмосковье рухнул пешеходный мост

Можно ли узнать о движении транспорта в Ростове-на-Дону онлайн? 

АиФ Ростов 51 минуту назад
Фото: АиФ Ростов
Польза от Интернета и гаджетов всё очевидней. Теперь каждый ростовчанин и гость донской столицы легко может выяснить, в каком месте маршрута находится нужный ему транспорт и в какое время он прибудет на конкретную остановку.
Как сообщила «АиФ-Ростов» специалист пресс-службы компании «Яндекс» Ксения Кац, Яндекс. Транспорт и Яндекс. Карты начали в реальном режиме времени показывать движение автобусов, троллейбусов, трамваев и маршруток Ростова-на-Дону.
В приложениях весь общественный транспорт отмечен специальными значками. На карте всегда можно онлайн посмотреть, где находится необходимое транспортное средство. При нажатии на иконку конкретной остановки, появляется информация о том, через сколько минут этот транспорт к ней подъедет, а также выпадает список номеров всех маршрутов транспорта, которые через неё проходят.
И, например, если 65-й автобус переполнен, а уже ясно, что следом едет троллейбус №6, который тоже довезёт от аквапарка на Нагибина до Центрального рынка, то можно подождать электротранспорт.
Информация обновляется каждые 30 секунд, но, благодаря алгоритму прогнозирования, метки на интерактивной карте движутся плавно.
С помощью новшества также можно проложить маршрут до нужной точки.
В Яндекс. Транспорте все новые функции работают по умолчанию, а в Яндекс. Картах нужно включить отображение общественного транспорта.
Добавим, что Яндекс располагает информацией о передвижении 122 из 130 маршрутов общественного транспорта Ростова-на-Дону.
Подобные приложения пактуальные не только для Ростова-на-Дону, ими также можно пользоваться в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани и ещё 55 городах России и Беларуси.
Скачать Яндекс. Карты и Яндекс. Транспорт можно в Google Play и App Store.
АиФ Ростов: последние новости
Свет отключат на нескольких улицах Ростова-на-Дону 27 июля Пропавшую пенсионерку ищут в Родионово-Несветайском районе Баста занял 22-е место в рейтинге знаменитостей РФ по версии Forbes
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение358
В США сообщили плохие новости о «Северном потоке-2»245
Запашный экстренно госпитализирован11
Умерла актриса Наталья Кузнецова27
День падения Крымского моста отметят народными гуляньями358
Видео
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
00:54
Крымская «Комета» впервые доплыла до Ялты
Общество
03:31
Турбизнес России умрет к зиме
Экономика
05:14
Ограблен Лева Би-2
Шоу-бизнес Криминал
03:43
Внуки Исмаилова живут в нищете
Шоу-бизнес
09:23
Перехвачены переговоры самолетов-невидимок над «Зоной 51»
Армия
00:17
Жукову потребовалась срочная операция
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение