Можно ли узнать о движении транспорта в Ростове-на-Дону онлайн?

Польза от Интернета и гаджетов всё очевидней. Теперь каждый ростовчанин и гость донской столицы легко может выяснить, в каком месте маршрута находится нужный ему транспорт и в какое время он прибудет на конкретную остановку.

Как сообщила «АиФ-Ростов» специалист пресс-службы компании «Яндекс» Ксения Кац, Яндекс. Транспорт и Яндекс. Карты начали в реальном режиме времени показывать движение автобусов, троллейбусов, трамваев и маршруток Ростова-на-Дону.

В приложениях весь общественный транспорт отмечен специальными значками. На карте всегда можно онлайн посмотреть, где находится необходимое транспортное средство. При нажатии на иконку конкретной остановки, появляется информация о том, через сколько минут этот транспорт к ней подъедет, а также выпадает список номеров всех маршрутов транспорта, которые через неё проходят.

И, например, если 65-й автобус переполнен, а уже ясно, что следом едет троллейбус №6, который тоже довезёт от аквапарка на Нагибина до Центрального рынка, то можно подождать электротранспорт.

Информация обновляется каждые 30 секунд, но, благодаря алгоритму прогнозирования, метки на интерактивной карте движутся плавно.

С помощью новшества также можно проложить маршрут до нужной точки.

В Яндекс. Транспорте все новые функции работают по умолчанию, а в Яндекс. Картах нужно включить отображение общественного транспорта.

Добавим, что Яндекс располагает информацией о передвижении 122 из 130 маршрутов общественного транспорта Ростова-на-Дону.