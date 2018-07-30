В Карелии появился еще один Хатико

Уже 4 недели собака, похожая на немецкую овчарку, сидит и ждет кого-то на трассе Петрозаводск — Лососиное в Карелии . Об этом в социальной сети «Вконтакте» сообщил Фонд помощи животным «Путеводная звезда». Собака очень внимательно контролирует проезжающий транспорт, подбегает к каждой остановившейся машине и отбегает назад, когда понимает, что никого из знакомых там нет. Местные жители за такое поведение уже назвали пса карельским Хатико. Пользователи социальных сетей полагают, что собаку просто выкинули на дороге.

Животное регулярно подкармливают зоозащитники и просто неравнодушные люди, в дальнейшем планируется вывезти собаку в город и найти ей новую семью. Также представители общества защиты животных просят водителей быть аккуратнее на дороге, чтобы не сбить собаку.

Фото со страницы vk.com/pz_51 Фотографии: Коллекция/ iStock

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