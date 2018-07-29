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Российские команды «АрМИ-2018» полностью готовы к соревнованиям
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Российские команды «АрМИ-2018» полностью готовы к соревнованиям 

ТК «Звезда» 35 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Российская команда конкурса «Чистое небо» выполнило около 30 учебно-тренировочных стрельб из ПЗРК и также выполнили заезд на БТР-92А китайского проихводства.
Российские команды-участницы конкурсов «АрМИ-2018» проходящих в Китае полностью готовы к участию в соревнованиях. Техника прошла техническое обслуживание, а военнослужащие провели по пять практических тренировок перед стартом соревнований.
Экипажи БМП-2 международного конкурса «Суворовский натиск» выполнили сложнейшие элементы экстремального вождения и наездили в общей сложности более 500 км. Российские инженеры участвующие в конкурсе «Безопасный маршрут» разминировали несколько десятков мин, развернули тяжелый механизированый мост на пяти труднопроходимых участках трассы, экипажи инженерной машины разграждения расчистили сложнопроходимые участки трассы.
Российская команда конкурса «Чистое небо» выполнило около 30 учебно-тренировочных стрельб из ПЗРК и также выполнили заезд на БТР-92А китайского проихводства.
В общей сложности в ходе тренировок российские команды в ходе тренировок израсходывали около 1000 боеприпасов огнестрельного оружия.
В состав российской делегации международных конкурсов «Суворовский натиск», «Безопасный маршрут» и «Чистое небо» вошли, боколо 100 военнослужащихРоссийской Федерации.
Армейские международные игры на территории Китая (АрМИ-2018) будут проводиться с 29 июля по 11 августа. В этом году в трех конкурсах проходящих на полигоне Корла примут участие 10 стран: Китай, Россия, Беларусь, Казахстан, Иран, Венесуэла, Зимбабве, Палистина, Узбекистан, Египет.
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