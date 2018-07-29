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Прокуратура наказала «управляйку» в Приморье за нарушения
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Прокуратура наказала «управляйку» в Приморье за нарушения 

Prim.News 45 минут назад
Возбуждены дела об административном правонарушении.
Прокуратурой Первомайского района г. Владивостока проведена проверка исполнения требований жилищного законодательства организацией, осуществляющей деятельность по управлению многоквартирными домами.
В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда управляющяя организация ненадлежащим образом осуществляет управление многоквартирными жилыми домами по ул. Сахалинская, 32 а, 38 в г. Владивостоке.
Так, на момент проверки в подъездах этих домов отсутствовали мусорные урны, имелось частичное разрушение штукатурного и покрасочного слоя стен лестничных площадок, частичное разрушение ступенек лестниц, отсутствовала фурнитура на окнах лестничных площадок, а также иные нарушения.
В связи с выявленными нарушениями закона прокуратурой района в отношении должностного и юридического лиц управляющей компании возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст.14.1.3 КоАП РФ.
По итогам его рассмотрения указанные лица подвергнуты административному наказанию.
С целью устранения выявленных нарушений законодательства директору управляющей организации внесено представление. Фактическое устранение нарушений поставлено на контроль в прокуратуре района, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.
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