Обзор Stellar Lumens: некоммерческая криптовалюта, на которой уже разбогатели в 8000 раз

Материал подготовила Майя Тихонова, эксперт сайта о криптовалютах CryptoRatings.ru.

Кто и зачем создал «убийцу Ripple»?

Программист Джед МакКалеб вместе с рядом других разработчиков стоял у истоков Ripple Labs. Он вложил в свое детище много сил, но в 2014 году оставил его. Потому что был недоволен высокой централизацией сети Ripple и тем как изначально блестящая, многообещающая идея превратилась в коммерческий проект, ориентированный на банки, платежные системы и корпорации.

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На любую критику принято отвечать «сперва добейся!», поэтому МакКалеб не ограничивался критикой Ripple Labs. Он пошел дальше и запустил альтернативный проект на основе того же протокола, но без критических недостатков старшего брата. Главными отличиями от Ripple стали децентрализация и ориентированность не на банки, а на помощь жителям развивающихся стран и стран третьего мира, некоммерческим организациям и малому бизнесу.

Новая платформа получила наименование Stellar. В течение первого года своего существования с технической точки зрения она являла собой клон Ripple. Но в 2015-м ее перевели на собственный протокол с открытым исходным кодом. При его разработке были устранены некоторые серьезные недостатки Ripple.

Stellar Lumens

Итак, МакКалеб взял свое первое творение, очистил его от всех огрех, служивших поводом для критики со стороны криптосообщества, а также добавил улучшенный протокол. Вот так и получился «Ripple здорового человека».

Создатель платформы изначально не преследовал цель извлечь финансовую выгоду — проект носит некоммерческий характер. Управляет им Stellar Development Foundation, независимый от разработчиков. Учредители фонда, члены его правления и консультанты не получают финансовой выгоды от его деятельности. Организация только развивает и поддерживает проект.

Для финансирования работы Stellar Development Foundation изначально отложили 5% всех токенов Stellar, из которых 2% ранее выкупила компания Stripe. В результате этой сделки фонд выручил $3 млн — довольно скромная сумма для обеспечения команды разработчиков. Она явно не идет ни в какое сравнение с тем, сколько заработали создатели Ripple.

Как работает платформа Stellar?

Stellar —сеть независимых одноранговых узлов. На каждом из них хранится копия полной базы данных состояния всех счетов сети — гроссбух. Чтобы сведения в гроссбухе всегда были актуальными, узлы проводят между собой синхронизацию данных каждые 2-4 секунды. Этот процесс называется консенсусом. С ним в каждую копию базы попадают данные информации о проведенных транзакциях, заявках на обмен и соответствующих изменениях в состояние учетных записей в сети.

Что умеет делать Stellar?

Платформа задумана как универсальный инструмент для проведения финансовых операций. С ней можно мгновенно совершить обмен между фиатными валютам, криптовалютами, токенами и другими активами с попутной конвертацией. Собственная криптовалюта сети Stellar Lumens (XLM) служит своего рода мостом между разными активами, у которых нет прямых рынков.

Например, Пете нужно поменять рубли со счета в ВТБ24 на евро на счете во французском банке Credit Agricole. Как это сделать?

Платформа Stellar эту задачу решает так:

Петя выбирает якорь — доверенное лицо, которому поручается хранение депозита Петра. Якорь выдаст ему соответствующий кредит в сети Stellar.

Затем наш герой размещает свое предложение с указанием параметров обмена — валюты, эмитенты, ставка.

Эта заявка вносится в публичный журнал заказов Stellar.

Платформа автоматически анализирует существующие заявки и выбирает наиболее короткие и дешевые пути преобразования рублей на счете ВТБ24 в евро на счете в Credit Agricole.

Если провести прямой обмен одного актива на другой возможности нет, роль промежуточного звена берут на себя токены Lumens.

Так наш Петр буквально за секунды без лишних телодвижений совершает достаточно сложную и изначально дорогую финансовую операцию, а обходится она ему до смешного дешево. Комиссия за проведение операций на платформе Stellar составляет 0,00001 XLM. По текущему курсу токена это всего лишь $0,000028.

XLM — криптовалюта сети Stellar

Помимо обменных транзакций на базе сети можно запускать смарт-контракты, создавать децентрализованные приложения и проводить ICO. Это делает Stellar конкурентом не только Ripple, но также и Ethereum. А деятельность Stellar Development Foundation привлекает на платформу новые проекты и сообщество разработчиков.

Преимущества Stellar

свободный обмен любых активов;

ничтожная стоимость транзакций;

высокая скорость обработки операций — 1000 в секунду;

обширная функциональность, с которой можно проводить ICO и запускать децентрализованные приложения;

никакой спекулятивной составляющей в деятельности Stellar Development Foundation

Эмиссия и распределение Stellar Lumens

Все токены платформы выпущены изначально в количестве чуть более 100 млрд (против 21 млн у Bitcoin). Это число фиксированное, и дополнительная эмиссия не предусмотрена.

Stellar Development Foundation очень интересно распределили монеты — их не стали продавать, а раздали бесплатно по следующему принципу:

50% малыми порциями получают пользователи;

25% отходит некоммерческим организациям;

20% перепало на долю счастливых обладателей биткоинов.

Осталось еще 5% — те самые, которые Фонд развития Stellar оставил на собственные нужды.

Токены, полученные за счет сбора транзакционных комиссий, повторно распределяют так же бесплатно.

Что будет с курсом Stellar Lumens в 2018-2019?

Впервые криптовалюта проекта попала в листинг криптобиржи в 2017 году. В первые дни после появления на Poloniex монеты торговались по курсу $0,01. Менее чем через год Lumens достиг пикового значения цены — в январе 2018-го монета коснулась отметки $0,788. Те, кому удалось купить токены сразу после листинга, за несколько месяцев разбогатели почти в 8 тыс. раз!

С тех пор Lumens вместе со всем крипторынком изрядно просел, но и на момент написания публикации его цена достаточно высока в сравнении с котировками годичной давности — $0,288. Stellar Lumens стабильно удерживает позиции в первой десятке криптовалют по капитализации, наступая на пятки Ripple с его 3-м местом в чарте.

Оказалось, что некоммерческие проекты могут приносить инвесторам вполне себе реальную прибыль. Причин для роста стоимости Lumens в обозримом будущем и среднесрочной перспективе несколько:

полезный функционал Stellar с широким спектром применения;

высокие экспертные оценки качества платформы;

уникальное позиционирование на рынке при фактическом отсутствии конкурентов;

грамотная работа команды Stellar Development Foundation и разработчиков, ориентированная на создание максимально комфортных условий для пользователей и популяризацию платформы;

быстрый рост популярности платформы среди разработчиков;

долгосрочные партнерские связи с крупными компаниями. Главное место здесь занимает IBM

Взлетает, намного лучше, чем можно было бы предположить

Вице-президент корпорации IBM по блокчейну Джесси Лунд назвал Stellar «замечательным, масштабируемым, высокопроизводительным, общедоступным реестром цифровых активов». Он утверждает, что компания имеет долгосрочные планы по сотрудничеству со «звездной» платформой. В частности IT-гигант анонсировал запуск на базе Stellar стейблкоина USD Anchor.

Такие новости, судя по всему, будут появляться чаще, подталкивать котировки Lumens вверх в периоды общего роста крипторынка и удерживать токен на плаву на стадиях глобального спада крипты. Эта монета станет удачным выбором для инвестиций на средний и длительный срок. Ее положение достаточно стабильно, а потенциал роста высок.

Как купить Stellar Lumens?

Монета еще не получила такого обширного распространения, как биткоин или эфириум, поэтому приобрести ее с помощью онлайн-обменника пока не удастся. Зато она представлена на многих популярных криптобиржах, включая Binance и OKEx.

Купить Lumens на этих площадках за рубли или другой фиат не удастся. Так что придется сначала обменять национальную валюту на биткоин, эфириум, лайткоин или другую популярную крипту. Этими коинами уже можно пополнить баланс на Binance и приобрести на них Lumens.

Где хранить Stellar Lumens?

Строго говоря, токены всегда хранятся в сети, а доступ к ним дает уникальный ключ. Однако для получения и перевода монет потребуется специальный клиент. Простые операции можно проводить с помощью собственного клиента Stellar.

На сайте платформы также представлен список криптовалютных кошельков с поддержкой Lumens. Есть 14 вариантов, и можно выбрать клиент одного из трех видов:

веб — кошелек с доступом через браузер;

десктопный — софт для ПК;

мобильный — приложение для смартфонов и планшетников.

Для обеспечения максимальной защиты лучше выбирать приложения с функцией холодного хранения ключей.