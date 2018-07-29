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Жертве отравления «Новичком» отказали в достойных похоронах
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Жертве отравления «Новичком» отказали в достойных похоронах 

Lenta.ru 11 часов назад
Фото: Lenta.ru
Министерство здравоохранения Великобритании выпустило рекомендации по процедуре похорон Дон Стерджесс, которая отравилась нервно-паралитическим веществом «Новичок» в Эймсбери. Об этом сообщает Sky News.
Меры предосторожности связаны с тем, что тело жертвы все еще может представлять угрозу отравления. В связи с этим отменена торжественная часть с выносом гроба до места кремации — он уже будет находиться в зале к моменту прибытия тех, кто захочет попрощаться со Стерджесс. Также министерство попросило гостей церемонии не подходить к телу покойной.
Партнер Стерджесс, также пострадавший из-за отравления в Эймсбери, пожалел, что на похоронах погибшей не будут оказаны все почести. «Я думаю, что она заслуживает гораздо большего и лучшего», — заявил он.
Похороны пройдут 30 июля, в понедельник.
Пара британцев из Эймсбери — Чарли Роули и Дон Стерджесс — отравилась 30 июня. Британские спецслужбы утверждают, что они оказались под воздействием того же вещества, от которогов марте пострадали бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в Солсбери. Лондон считает, что это нервно-паралитическое вещество класса «Новичок», которое разрабатывалось в Советском Союзе в военных целях. В атаке обвиняют Россию, однако Москва отвергает обвинения.
Роули пришел в себя вечером 10 июля и был выписан из больницы 20 июля. Стерджесс скончалась 9 июля. По словам мужчины, он подарил флакон с химикатом погибшей, считая, что в нем были духи.
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