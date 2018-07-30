Зарницы и молнии: приметы и поверья 30 июля

Сегодня, 30 июля, по народному календарю — день Марины и Лазаря. На Руси чтили память святых Маргариты Антиохийской и Лазаря Галисийского, сообщает «МИР 24».

Предки считали, что в этот день может быть много зарниц и молний, что предвещает пожары и засуху. В связи с этим явлением существовала даже легенда. Так, по преданию жила морская царевна Марина, которая сбежала из дома — от морского царя.

«Подводный» родитель в гневе пустил вдогонку дочери тысячи огненных молний. После этого якобы на Руси 30 июля царь вспоминает о беглянке и сердится, поэтому предки, по возможности, оставались дома, чтобы избежать непогоды.

По приметам в этот день определяли погоду на осень. Если 30 июля была гроза, ожидали дождливой осени и суровой холодной зимы.

Напомним, 27 июля по народному календарю был день Стефана. Предки также старались остаться дома, поскольку опасались сильных гроз.

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