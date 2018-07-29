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Народный календарь. 30 июля. Смотреть на молнии без грома и дождя запрещалось
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Народный календарь. 30 июля. Смотреть на молнии без грома и дождя запрещалось 

Вечерняя Москва 58 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
30 июля чествуют святых Маргариту Антиохийскую и Лазаря Галисийского. Этот день считался временем вспышек света — зарниц, смотреть на которые запрещалось. Они предвещали пожары и иссушали зрение.
Эти вспышки на самом деле — отблески гроз, проходящих вдалеке. Однако в народе сложилась легенда: морская царевна Мария сбежала от своего отца на землю и с тех пор родитель вспоминает о ней в день рождения дочери, запуская в небо огненные стрелы.
На Руси в этот день земледельцы начинали задумываться о приближающихся холодах. Считалось, что осень будет именно такая, какими пройдут два последних дня июля и первый августа.
Что касается Маргариты Антиохийской, девушка приняла христианство, а отец выгнал ее из дома. После этого она стала пастушкой и получила предложение вступить в брак от римского префекта Олимврия при условии, что отречется от Христа. Маргарита отказалась, на что он приказал ее пытать и казнить. Православная церковь почитает Маргариту под именем святой Марины.
Лазарь Галисийский во взрослом возрасте создал монашескую общину и образовал монастырь. Он родился в городе Магнезии, затем переселился на гору Галисия недалеко от Эфеса.
В этот день, 30 июля, на Руси было принято говорить: «Сухая молния калит хлеб в цвету, наводит ржу на траву».
Именины отмечают: Вероника, Лазарь, Леонид, Маргарита, Марина.
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