Народный календарь. 30 июля. Смотреть на молнии без грома и дождя запрещалось

30 июля чествуют святых Маргариту Антиохийскую и Лазаря Галисийского. Этот день считался временем вспышек света — зарниц, смотреть на которые запрещалось. Они предвещали пожары и иссушали зрение.

Эти вспышки на самом деле — отблески гроз, проходящих вдалеке. Однако в народе сложилась легенда: морская царевна Мария сбежала от своего отца на землю и с тех пор родитель вспоминает о ней в день рождения дочери, запуская в небо огненные стрелы.

На Руси в этот день земледельцы начинали задумываться о приближающихся холодах. Считалось, что осень будет именно такая, какими пройдут два последних дня июля и первый августа.

Что касается Маргариты Антиохийской, девушка приняла христианство, а отец выгнал ее из дома. После этого она стала пастушкой и получила предложение вступить в брак от римского префекта Олимврия при условии, что отречется от Христа. Маргарита отказалась, на что он приказал ее пытать и казнить. Православная церковь почитает Маргариту под именем святой Марины.

Лазарь Галисийский во взрослом возрасте создал монашескую общину и образовал монастырь. Он родился в городе Магнезии, затем переселился на гору Галисия недалеко от Эфеса.

В этот день, 30 июля, на Руси было принято говорить: «Сухая молния калит хлеб в цвету, наводит ржу на траву».

Именины отмечают: Вероника, Лазарь, Леонид, Маргарита, Марина.