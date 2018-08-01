Министерство обороны Финляндии поправляет неточности в заявлении министра Шойгу

В частности, Министерство обороны уточняет, что в Финляндии нет упомянутого Шойгу центра киберопераций, созданного при поддержке США . В 2017 году в стране был создан международный центр по противодействию гибридным угрозам.

«В своей речи Шойгу сообщил, что в мае Финляндия, Швеция и НАТО подписали договор. Это неверная информация, поскольку Финляндия, Швеция и США подписали в мае 2018 года трехстороннюю декларацию о намерениях по развитию оборонного сотрудничества», — отмечает министерство.

Министерство обороны также подчеркивает, что у Финляндии нет полноценного доступа к учениям НАТО и командным структурам, в отличие от того, что сказал Шойгу.

«У НАТО нет неограниченного доступа к территориальным водам Финляндии и воздушному пространству страны. Проход государственных кораблей и самолетов на территорию Финляндии предполагает получение разрешения от соответствующих органов, то есть от Министерства обороны страны. Разрешения всегда тщательно рассматриваются в соответствии с ситуацией».

По словам министра обороны Финляндии, Шойгу также ошибочно заявил, что страну подталкивают к вступлению в НАТО.

«Позиция Финляндии как страны, сохраняющей военный нейтралитет, однозначна. Финляндия сама может сделать свой выбор в вопросах политики безопасности».

В своем заявлении Шойгу высказал предположение, что усиление сотрудничества Финляндии и Швеции с НАТО ослабляет уровень безопасности и вынуждает Россию принять ответные меры. Шойгу также утверждал, что декларация о намерениях, подписанная Финляндией, Швецией и США в мае, предоставляет НАТО беспрепятственный доступ к воздушному и водному пространству Финляндии и Швеции.

Министр обороны Финляндии Юсси Ниинистё (Jussi Niinistö) подчеркнул, что в заявлениях России о НАТО нет ничего нового. Ниинистё сказал, что представители сферы обороны России и раньше использовали громкие слова, выражая обеспокоенность возможным вступлением Финляндии и Швеции в НАТО.

Исследователь Института внешней политики Финляндии (UPI) Матти Песу (Matti Pesu) считает, что слова Шойгу сильно отличаются от более ранних заявлений.

«Из России и раньше поступали негативные сигналы о возможном решении Финляндии и Швеции вступить в НАТО, но теперь речь идет о сотрудничестве с НАТО. Это что-то совершенно новое».

Однако Песу не стал делать окончательные выводы, исходя из одного заявления Министерства обороны России.

«Если таких комментариев будет больше, и они будут исходить от высокопоставленных лиц, то тогда нужно будет рассмотреть их более внимательно».

Руководитель Института внешней политики Финляндии Тейя Тииликайнен (Teija Tiilikainen) сообщает, что Финляндия не раз подчеркивала, что не собирается вносить изменения в политику безопасности, исходя из желания кого бы то ни было.

«Хотя это заявление сформулировано по-новому, я не верю, что оно дает Финляндии повод для пересмотра вопроса о членстве в НАТО».

Тииликайнен считает речь министра обороны проявлением обострившихся отношений России и Запада.