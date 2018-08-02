Маленький смелый народ смог справиться с российским давлением

Очень много русских, выступавших против Путина, неожиданно погибали. Авторитарный правитель не потерпит противников в своей стране. При этом он считает себя вправе вмешиваться в дела других стран.

Администрация Путина угрожает и финнам. Все хорошо помнят свободный пропуск беженцев в Финляндию через российско-финскую границу и нарушения воздушного пространства страны, не говоря о странных высказываниях официальных представителей государства.

Недавно подобные угрозы прозвучали вновь, когда министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о необходимости ответных действий на усиление оборонного сотрудничества Финляндии и Швеции . Министерство обороны Финляндии поправило ошибки в заявлениях Шойгу о сотрудничестве Финляндии и Швеции с НАТО в официальном пресс-релизе.

Петтери Лалу (Petteri Lalu), профессор Академии национальной обороны Финляндии (Maanpuolustuskorkeakoulu), посчитал заявление Шойгу очень необычным.

«Ранее этот вопрос представляли иначе. Ответными действиями грозились только в случае вступления страны в НАТО», ‒ написал Лалу в Твиттере.

Разговоры разговорами, но лишь пожать плечами после таких заявлений нельзя. Ведь их произносит военное руководство соседнего государства! И эти заявления делает страна, которая участвует в очень странных операциях за своими пределами.

В Финляндии мало знают о попытках вмешательства России в дела Черногории , которая присоединилась к НАТО примерно год назад. Британское издание «Телеграф» ( Telegraph ) рассказывало, что российских агентов подозревают даже в причастности к планам убийства бывшего премьер-министра страны Мило Джукановича.

Джеффри Стейси описал следующий сценарий: Путин отправляется проводить военную операцию в Черногории и таким образом расшатывает структуру НАТО. Нынешний президент США Дональд Трамп (Donald Trump), скорее всего, не станет участвовать в защите государства с населением 600 тысяч человек, и это обесценит пятую статью устава НАТО, а позже и весь альянс.

Идея для написания такой статьи возникла у Стейси после того, как Трамп сделал несколько странных заявлений после встречи с Путиным в Хельсинки

«Черногория — маленькая страна, в которой живут сильные люди. Они очень агрессивны. Они могут разозлиться и ‒ поздравляю: начнется третья мировая война», — сказал Трамп телеканалу «Фокс Ньюс» (Fox News).

По сценарию Стейси, Россия лишает Черногорию членства в НАТО и возможности попасть в ЕС. А как иначе, если еще одна страна на Балканах оказалась за пределами потенциальной сферы влияния России? Многолетние попытки дестабилизации обернулись неудачей.

В реальности ответная операция России на вступление Черногории в НАТО — запрет на импорт вин страны, предупреждения об опасности поездок в это маленькое государство у Адриатического моря из-за «антироссийской истерики».

Несмотря на создание ужасного образа и давление России, Черногория подала запрос на вступление в НАТО и стала членом альянса после того, как парламент страны одобрил этот вопрос. Маленький смелый народ осмелился сделать свой выбор в условиях ужасной нестабильности общей ситуации.

Маркку Хууско (Markku Huusko) — главный редактор издания «Ууси Суоми»