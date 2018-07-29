Бывший посол Финляндии в России удивлен: почему министр обороны России решил произнести такую угрожающую речь именно сейчас? 

По мнению финского специалиста по России Ханну Химанена (Hannu Himanen), речь министра обороны Сергея Шойгу может быть отголоском встречи Путина и Трампа в Хельсинки.
Ханну Химанена, бывшего посла Финляндии в Москве, больше всего удивляет то, что для серьезных заявлений министра обороны России Сергея Шойгу было выбрано именно это время.
«Скорее всего, это связано с недавно проведенным саммитом НАТО. Заявления могут быть и отголоском встречи Дональда Трампа (Donald Trump) и Владимира Путина», — рассуждает Химанен.
Химанен считает речь Шойгу типичным примером российской пропаганды.
Манера угрожающая. Формулировки напоминают пропаганду.
«Это традиционное запугивание».
24 июля Шойгу заявил, что Москва считает совместные учения Финляндии и Швеции с НАТО угрозой, в связи с которой Россия может прибегнуть к ответным действиям.
Однако Химманен считает, что слова Шойгу не заслуживают бурной реакции.
«Эта речь напоминает более ранние российские заявления о политике безопасности Финляндии и Швеции и отношениях с НАТО».
По мнению Химанена, интересной чертой в речи Шойгу была отсылка к майскому договору.
«Это могла быть отсылка к трехстороннему договору о намерениях Финляндии, Швеции и США, который был подписан в Вашингтоне».
Химанен напоминает, что данный договор касается не НАТО, а вопросов двусторонних отношений.
В своей речи Шойгу, по мнению Химанена, мог ссылаться на договоренность о принимающей стороне учений, которую Финляндия и Швеция подписали с НАТО.
Финские и шведские противники договора утверждают, что в его рамках Финляндия должна будет впустить войска НАТО на свою территорию, в свое воздушное пространство и территориальные воды.
«Но речь идет вовсе не об этом».
Химанен отмечает, что Шойгу, говоря о западных коллегах, не называет их конкретно.
«Может быть, это была отсылка к НАТО, к военным НАТО, финским и шведский военным. Сейчас их действия, «шаги», как говорит Шойгу, могут уничтожить сформировавшийся международный порядок контроля безопасности».
Такое заявление Химанен считает пропагандой.
Эта риторика — уже всем знакомые российские приемы в выступлениях. Западные страны виновны в расшатывании международного порядка безопасности, и поэтому Россия продвигает новые стандарты безопасности.