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Самолет Москва — Хельсинки экстренно сел в Петербурге из-за потерявшей сознание пассажирки
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Самолет Москва — Хельсинки экстренно сел в Петербурге из-за потерявшей сознание пассажирки 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Самолет "Аэрофлота", выполнявший рейс из Москвы в Хельсинки, экстренно сел в петербургском аэропорту Пулково в связи с тем, что одной из пассажирок стало плохо в полете. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
"Пассажирке рейса Москва — Хельсинки стало плохо в полете, она потеряла сознание. Самолет совершил экстренную посадку в Санкт-Петербурге", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что пострадавшую забрала карета скорой помощи.
Рейс был продолжен.
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