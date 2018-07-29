МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Самолет "Аэрофлота", выполнявший рейс из Москвы в Хельсинки, экстренно сел в петербургском аэропорту Пулково в связи с тем, что одной из пассажирок стало плохо в полете. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
"Пассажирке рейса Москва — Хельсинки стало плохо в полете, она потеряла сознание. Самолет совершил экстренную посадку в Санкт-Петербурге", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что пострадавшую забрала карета скорой помощи.
Рейс был продолжен.