Итоги недели: смерть малолетней девочки в Малмыже, «жадный» проводник и мошенничество с землей в парке Победы

В Малмыжском районе из-за недосмотра врачей умерла 3-месячная девочка.

По версии следствия, жительница Малмыжского района в июне 2018 года обратилась на прием к участковому врачу-педиатру КОГБУЗ «Малмыжская ЦРБ» в связи с нехваткой при кормлении молока для ее трехмесячной дочери.

На приеме, в ходе осмотра малышки каких-либо отклонений в состоянии здоровья ребенка выявлено не было. Женщину записали на прием к областным специалистам и выписали бесплатную смесь для кормления.

Однако 21 июня 2018 года у девочки резко ухудшилось состояние здоровья — появились судороги, она побледнела, в результате чего ее госпитализировали в больницу. На следующее утро была констатирована смерть малышки. Согласно заключению экспертизы, причиной этого стала двухсторонняя пневмония. По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.

В 600 тысяч рублей оценил проводник поезда свои услуги по передаче конверта

Житель Кирова воспользовался услугами дорого «курьера»: он попросил проводника поезда передать конверт с суммой 1,8 млн рублей своему приятелю в Усинске . Но расписку в получении обозначенной суммы с последнего не взял. В итоге получатель не досчитался 600 тысяч рублей и обратился в полицию.

На данный момент сотрудниками Кировского ЛО МВД России на транспорте ведутся оперативно-розыскные мероприятия и устанавливаются все факты произошедшего.

В Кирове расследуется уголовное дело по факту мошеннических действий при проведении сделки с земельным участком в парке Победы.

Сотрудниками УФСБ России по Кировской области установлено, что в период времени с 2007 года по 2015 год неустановленные лица, действуя по предварительному сговору, совместно и согласованно, путем обмана и злоупотребления доверием приобрели право на земельный участок, расположенный в парке Победы в городе Кирове.

Похищенным имуществом они распорядились по своему усмотрению, реализовав земельный участок представителям одной из строительных организаций города. В результате их действий муниципальному образованию «Город Киров» был причинен ущерб в размере порядка 9 млн рублей.

В настоящее время следователи третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Кировской области проводят многочисленные обыски, выемки, изымают документы, допрашивают лиц, обладающих для следствия важной информацией. Расследование продолжается, следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Тем временем…

В Кировской области утверждены лимиты добычи охотничьих животных на предстоящий сезон охоты, который продлится с 1 августа 2018 по 1 августа 2019 года.

В соответствии с лимитом на территории региона разрешено добыть 2281 лося, 778 медведей, 70 рысей, 253 барсуков и 61 выдру.

При этом по оценкам экспертов утвержденные лимиты и квоты ниже максимальных нормативных показателей добычи, что гарантирует перепромысел ресурсов данных видов. По уровню воздействия они соответствуют имеющимся ресурсам и учитывают тенденции в динамике их численности. Таким образом, установленные объемы изъятия не нанесут ущерба популяциям диких животных.

Белая Холуница стала территорией опережающего социально-экономического развития

Об этом в эфире « Эхо Москвы в Кирове» рассказал глава региона. По словам Игоря Васильева, такое решение принято в Минпромторге на прошлой неделе.

Теперь в Кировской области две территории опережающего социально-экономического развития: кроме Белой Холуницы, это еще и Вятские Поляны.

Компании, которые открывают там бизнес в качестве резидентов ТОСЭР могут претендовать на льготы по налогам. Руководство региона рассчитывает, что такой статус удастся присвоить еще и Лузе.

А депутаты Госдумы одобрили в третьем чтении закон о повышении НДС с 1 января 2019 года до 20%

Документом предусматривается сохранение всех действующих льготных ставок по НДС и права автопроизводителей получать вычеты на суммы НДС, которые были уплачены при приобретении товаров, работ и услуг, даже приобретенных за счет бюджетных субсидий или бюджетных инвестиций.

Закон также сохраняет на постоянной основе действующую ставку взноса на обязательное пенсионное страхование в размере 22%.

Теперь проект пройдет Совет Федерации , а после будет подписан президентом.

Вопросы транспорта

Министерство обороны предложило поставить на учет в военных комиссариатах легковые автомобили граждан, чтобы в случае необходимости иметь возможность забирать их для своих нужд с последующей компенсацией за полученные повреждения.

Предполагается, что отобранные таким образом транспортные средства не будут непосредственно участвовать в военных действиях, а будут использоваться лишь до того момента, когда со складов резервов не поступят новые автомобили.

На каждый автомобиль, подлежащий учету, предполагается сделать специальную карточку, где будут указаны все данные машины, в том числе, и данные техосмотра.

Для этого в первую очередь рассматриваются внедорожники отечественного производства. Но теоретически для нужд Минобороны могут быть использованы и иностранные внедорожники типа Toyota Prado.

Авиакомпания «Победа» возобновит регулярные рейсы из Кирова в октябре

Санкт-Петербурга. По предварительным данным первые полеты в сторону Москвы будут осуществлены уже 28-29 октября. Затем, как рассчитывает губернатор Кировской области, будут открыты полеты в сторону Сочи