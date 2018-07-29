Ещё
На борту самолёта Москва—Хельсинки пассажирка потеряла сознание
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На борту самолёта Москва—Хельсинки пассажирка потеряла сознание 

Говорит Москва 1 час назад
Из аэропорта Пулково женщину увезли в машине скорой помощи. Самолёт вылетел в пункт назначения. ТАСС уточняет, что это рейс «Аэрофлота».
Говорит Москва: последние новости
На барнаульского студента завели дело из-за мемов в соцсети Президент Эквадора назвал Ассанжа проблемой для страны Сотрудников ФСИН будут воспитывать на общих собраниях
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Возмутившему Сеть Порошенко преподали урок истории411
Военные рассказали свою версию «инцидента с катером»921
Три сестры зарезали своего отца-насильника215
У Кобзона заподозрили метастазы221
Российских туристок обижают в Турции192
Видео
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
03:25
Путин дал обещание российским морякам
Оружие Армия
00:30
Газманов рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
03:16
Захарова поведала о «случайной» связи с Катей Лель
Общество Политика
12:00
Патриарх уволил гендиректора свечного завода
Общество Статьи
02:59
Российских туристок обижают в Турции
Общество Статьи
03:52
Ревнивый муж устроил слежку за Жасмин
Шоу-бизнес
03:11
Британия задействует военных в случае «жесткого» Brexit
В мире
01:20
В США оценили новейшую версию Т-80
Армия Оружие
00:56
России предложили дать отпор «лестницей эскалации»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение