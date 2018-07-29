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На борту самолёта Москва—Хельсинки пассажирка потеряла сознание
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На борту самолёта Москва—Хельсинки пассажирка потеряла сознание
Говорит Москва
1 час назад
Комментарии
Из аэропорта Пулково женщину увезли в машине скорой помощи. Самолёт вылетел в пункт назначения.
ТАСС
уточняет, что это рейс
«Аэрофлота»
.
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