Умершую от «Новичка» британку кремируют 

Специалисты разработали рекомендации для предотвращения контакта с нервно-паралитическим веществом, от воздействия которого скончалась женщина. Траурная церемония состоится без ритуала несения гроба на руках. У родственников будет 15 минут, чтобы побыть с умершей перед кремацией. Похороны пройдут в Солсбери завтра, сообщает телеканал Sky News.
Стёрджес скончалась 8 июля. Госпитализированного вместе с ней Чарльза Роули выписали в пятницу на минувшей неделе. Британская полиция полагает, что они были отравлены «Новичком» — тем же веществом, от которого пострадал экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.