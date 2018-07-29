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Умершую от «Новичка» британку кремируют
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Умершую от «Новичка» британку кремируют 

Говорит Москва 1 час назад
Специалисты разработали рекомендации для предотвращения контакта с нервно-паралитическим веществом, от воздействия которого скончалась женщина. Траурная церемония состоится без ритуала несения гроба на руках. У родственников будет 15 минут, чтобы побыть с умершей перед кремацией. Похороны пройдут в Солсбери завтра, сообщает телеканал Sky News.
Стёрджес скончалась 8 июля. Госпитализированного вместе с ней Чарльза Роули выписали в пятницу на минувшей неделе. Британская полиция полагает, что они были отравлены «Новичком» — тем же веществом, от которого пострадал экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
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