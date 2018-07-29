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В Башкирии найдено тело мужчины, скончавшегося около 8 месяцев назад
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В Башкирии найдено тело мужчины, скончавшегося около 8 месяцев назад 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
В Краснокамском районе Башкирии в реке Кама найден труп мужчины, скончавшегося, по предварительным данным, около 8 месяцев назад. Об этом ГорОбзор.ру сообщил источник. Он уточнил, что останки обнаружены в нескольких километрах от села Николо-Березовка.
— Информации о том, как звали погибшего, и где он проживал, на данный момент нет. Но, по оценке специалистов, ему могло быть от 30 до 40 лет, — пояснил собеседник.
Обстоятельства гибели мужчины уточняются.
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