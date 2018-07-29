«Только море за кормой»: сотни моряков в день военно — морского флота встретились на Волге

В бескозырках, сине — белых тельняшках и с флагом на плече — с таким дресс — кодом сотни волгоградских моряков в свой профессиональный праздник собрались у речного вокзала.

Вот такие бравые моряки гуляли сегодня по центру Волгограда

— Кто с Тихого? Кто с Тихого? — встречая «мореманов», кричит пожилой мужчина с андреевским флагом в руках.

Мужчины, которые все же нашли своих сослуживцев, увлеченно обсуждают армейские годы. Впрочем, чтобы завести разговор о службе и тут же стать «братьями», незнакомым морякам в бескозырках сегодня хватает нескольких минут.

Волгоградцы, отслужившие в военно — морском флоте, гуляют рядом с причалами и по чьей — то бодрой команде строятся в одну шеренгу. Еще один бодрый оклик — и несколько мужчин позируют фотографу так, словно стоят на палубе корабля и делают строгую фотографию для дембельского альбома. После официальной части веселые моряки вместе с детьми в тельняшках бодро распевают армейские песни.

Кстати, ко дню военно — морского флота обновки в гардеробе сделали и вторые половинки волгоградских моряков. Тельняшка и бескозырка оказалась к лицу и девушкам, и счастливой ребятне, получившей в нагрузку большой флаг.

Впрочем, не будем говорить лишних слов. Смотрите наш фоторепортаж и следите за эмоциями этих бравых парней.