Ещё
«Только море за кормой»: сотни моряков в день военно — морского флота встретились на Волге
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Только море за кормой»: сотни моряков в день военно — морского флота встретились на Волге 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В бескозырках, сине — белых тельняшках и с флагом на плече — с таким дресс — кодом сотни волгоградских моряков в свой профессиональный праздник собрались у речного вокзала.
Вот такие бравые моряки гуляли сегодня по центру Волгограда
— Кто с Тихого? Кто с Тихого? — встречая «мореманов», кричит пожилой мужчина с андреевским флагом в руках.
Мужчины, которые все же нашли своих сослуживцев, увлеченно обсуждают армейские годы. Впрочем, чтобы завести разговор о службе и тут же стать «братьями», незнакомым морякам в бескозырках сегодня хватает нескольких минут.
Волгоградцы, отслужившие в военно — морском флоте, гуляют рядом с причалами и по чьей — то бодрой команде строятся в одну шеренгу. Еще один бодрый оклик — и несколько мужчин позируют фотографу так, словно стоят на палубе корабля и делают строгую фотографию для дембельского альбома. После официальной части веселые моряки вместе с детьми в тельняшках бодро распевают армейские песни.
Кстати, ко дню военно — морского флота обновки в гардеробе сделали и вторые половинки волгоградских моряков. Тельняшка и бескозырка оказалась к лицу и девушкам, и счастливой ребятне, получившей в нагрузку большой флаг.
Впрочем, не будем говорить лишних слов. Смотрите наш фоторепортаж и следите за эмоциями этих бравых парней.
v1.ru: последние новости
«Даже тучи расступились!»: в Волгоград в поисках долгой жизни и мира съехались сотни буддистов И Земля затмила Луну: самые необычные фото «кровавого» явления над Волгоградом «Вонь стоит ужасная!»: на Семи ветрах волгоградцев душит зловонная западня
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Возмутившему Сеть Порошенко преподали урок истории411
Военные рассказали свою версию «инцидента с катером»921
Три сестры зарезали своего отца-насильника215
У Кобзона заподозрили метастазы221
Российских туристок обижают в Турции192
Видео
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
03:25
Путин дал обещание российским морякам
Оружие Армия
00:30
Газманов рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
03:16
Захарова поведала о «случайной» связи с Катей Лель
Общество Политика
12:00
Патриарх уволил гендиректора свечного завода
Общество Статьи
02:59
Российских туристок обижают в Турции
Общество Статьи
03:52
Ревнивый муж устроил слежку за Жасмин
Шоу-бизнес
03:11
Британия задействует военных в случае «жесткого» Brexit
В мире
01:20
В США оценили новейшую версию Т-80
Армия Оружие
00:56
России предложили дать отпор «лестницей эскалации»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение