Совет Федерации отправился на каникулы

На заседании в минувшую субботу сенаторы одобрили президентский пакет законов антикоррупционной направленности, который, в частности, устанавливают правовые основания, позволяющие контролировать расходы чиновников после их увольнения. Если с должности чиновник уходит в ходе контроля за расходами, то материалы направляются в органы прокуратуры . Как рассказал глава профильного комитета Андрей Клишас , также вводится норма, позволяющая обращать в доход государства не только имущество, приобретенное на незаконные доходы, но и сумму, эквивалентную стоимости такого имущества (например, в случае его порчи или продажи виновным). Устанавливается и упрощенный порядок привлечения к дисциплинарной ответственности, за исключением увольнения в связи с утратой доверия.

Одобрил Совфед и блок резонансных экономических инициатив, в том числе закон о повышении ставки НДС с 1 января 2019 года с 18 до 20%. При этом льготная ставка налога в размере 10% для продовольствия, медицинских товаров и товаров для детей сохраняется.

Одобрен и важный социальный закон о финансовом обеспечении лечения редких (орфанных) заболеваний. В число заболеваний, для лечения которых дорогостоящие лекарства закупаются за счет федерального бюджета, включаются гемолитико-уремический синдром, юношеский артрит с системным началом, мукополисахаридоз I, II и VI типов. Как отметила Валентина Матвиенко, теперь около трех тысяч тяжелых больных, из которых более полутора тысяч детей, «гарантированно будут получать в течение всего периода необходимые им лекарства».

"За всю историю палаты такие продолжительные сессии можно буквально пересчитать по пальцам", — заметила Матвиенко, подводя итоги весенней сессии. В целом, по ее словам, работа проделана большая. Сенаторы и сами активно пользовались правом законодательной инициативы, самостоятельно или совместно с депутатами они внесли почти сотню законопроектов. «Надеюсь, что удачно сложится судьба предложения Совета Федерации о признании Победы над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества. Мы уже предложили ряду парламентов обратиться к ООН ЮНЕСКО и другим авторитетным организациям с поддержкой этой инициативы», — заявила Матвиенко.

Совфед оперативно включился в работу по реализации задач президента

По ее оценке, Совфед оперативно включился в работу по реализации задач, поставленных президентом в Послании Федеральному Собранию и майском указе, работа по их законодательному обеспечению продолжится в осеннюю сессию. «Эти документы стали для нас своего рода „законотворческим компасом“, — сказала спикер. Еще один приоритет палаты — реализация Десятилетия детства. Эти десять лет должны быть ключевыми для принятия всех необходимых мер по поддержке детей, подчеркнула Матвиенко.

Кроме того, она призвала сенаторов продолжать мониторить ситуацию в регионах, для многих из них остается острым вопрос задолженности. Ситуация далека от идеальной, но вместе с правительством ее удалось серьезно улучшить, отметила спикер. „С начала года долговая нагрузка на региональные бюджеты ощутимо снизилась… На четверть триллиона сократилась коммерческая задолженность“, — перечислила Матвиенко, добавив, что вопрос должен оставаться на постоянном контроле палаты.