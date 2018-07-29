Иран обжалует решение США запретить импорт ковров ручной работы

Иран намерен подать жалобу в международные инстанции на решение властей США прекратить импорт из Исламской Республики ковров ручной работы. Об этом заявила глава Национального центра ковроткачества ИРИ Фереште Дастпак.

"Ковер ручной работы — это достояние иранского народа. Президент США ошибочно наложил санкции на этот вид искусства, который является символом и интеллектуальной собственностью народа Ирана", — сообщила Дастпак в эфире телеканала Press TV.

Она отметила, что Тегеран будет добиваться отмены рестрикций США в соответствующих международных инстанциях.

"В соответствии с международными нормами — то, что принадлежит нации, не может быть подвергнуто санкциям", — подчеркнула Дастпак.

Ранее Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США в рамках ужесточения санкционной политики, объявленной президентом Дональдом Трампом в отношении ИРИ, отозвало лицензию на импорт из Ирана ковров, фисташек и черной икры.

Как отмечает канал, по итогам прошедшего года по иранскому календарю (длился с марта 2017 по март 2018 года) США стали крупнейшим импортером иранских ковров ручной работы, закупив этой продукции на 80 миллионов долларов. По данным Таможенной службы Ирана, страна экспортировала за границу около 5 400 тонн ковров, общей стоимостью 424 миллиона долларов США.