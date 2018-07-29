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Умерла одна из глав «Союза советских граждан в Бельгии» Мария Костылева-Дойгеларе
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Умерла одна из глав «Союза советских граждан в Бельгии» Мария Костылева-Дойгеларе 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В Генте на 91-м году жизни скончалась Мария Дмитриевна Костылева-Дойгеларе, председатель отделения «Союз советских граждан в Бельгии».
Была угнана из родного Николаева в 15-летнем возрасте в рабство гитлеровцами. После войны вышла замуж за бельгийца.
Но, по словам подруги, пронесла через всю жизнь любовь к родине.
Цель «Союза советских граждан в Бельгии» — объединение всех граждан СССР, проживающих в Бельгии, для развития культурных связей с Родиной и для поддержания советского патриотизма, передает РИА Новости.
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