Умерла одна из глав «Союза советских граждан в Бельгии» Мария Костылева-Дойгеларе

В Генте на 91-м году жизни скончалась Мария Дмитриевна Костылева-Дойгеларе, председатель отделения «Союз советских граждан в Бельгии ».

Была угнана из родного Николаева в 15-летнем возрасте в рабство гитлеровцами. После войны вышла замуж за бельгийца.

Но, по словам подруги, пронесла через всю жизнь любовь к родине.