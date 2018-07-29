Каких войн удалось избежать России 

Россия не раз оказывалась на пороге войн, которых удавалось избежать. Некоторые из таких потенциальных конфликтов могли стать противостоянием мирового масштаба.
Азовское сидение
В 1637 году казаки, воспользовавшись тем, что Турция оказалась втянутой в войну с Персией, после двухмесячной осады заняли Азов. Россия оказывала казакам военную помощь оружием и припасами, хотя официально Москва придерживалась нейтралитета. В январе 1641 году Азов был осажден огромной турецкой армией. Понеся большие потери в боях и еще больше от болезней. турки были вынуждены снять осаду. Отстояв Азов, казаки предложили русскому правительству взять его под свою власть. Принятие подобного предложения означало войну с Турцией, к которой Россия тогда не была готова. Собравшийся в Москве земский собор принял решение оставить Азов. Летом 1642 года казаки, уничтожив сохранившееся укрепления, покинули разрушенную крепость.
«Пропал, как Бекович под Хивой»
В 1717 году в Хиве хитростью был уничтожен русский отряд князя Бековича-Черкасского. Выражение «Пропал, как Бекович под Хивой» вошло в поговорку. Отсутствие хороших коммуникаций и затяжная Северная война не позволили России в тот момент начать активное продвижение в Средней Азии. А. С. Пушкин отмечал: «Предание гласит, что Петр I на смертном одре жалел лишь о двух вещах: что не отомстил Турции за Прутскую неудачу, а Хиве — за убиение Бековича».
На рубеже веков
В 1800 году, после неудачных действий русских войск в Швейцарии и Голландии и фактического предательства Англии и Австрии, в российской внешней политике наметился серьезный поворот в сторону сближения с Францией. А это, в свою очередь, означало, прежде всего, войну с Англией. Для похода в индийские владения Британии готовился особый казачий корпус. В Англии же снаряжалась к походу эскадра адмирала Нельсона для блокады Ревеля и Санкт-Петербурга. Однако дворцовый переворот 12 марта 1801 года и убийство Павла I, в котором, как считает ряд исследователей, не обошлось и без английского участия, в очередной раз резко изменил политический курс России, которая спустя четыре года вновь оказалась в рядах антифранцузской коалиции.
На персидской границе. 1829 год После разгрома 30 января 1829 года русского посольства в Тегеране и гибели Александра Грибоедова перспектива новой русско-персидской войны, которая была на руку Англии и Турции, становилась реальностью. Обе стороны активно вели военные приготовления. Русские войска силами трех пехотных полков и двух егерских батальонов заняли ключевые пункты на границе. Тем не менее, к войне ни Россия, ни Персия оказались совершенно не готовы. Основная часть войск Кавказского корпуса была разбросана на огромной территории Закавказья и в занятых в 1828 году турецких крепостях. В то же время и Персия не имела серьезных ресурсов для ведения новой войны. В итоге возобладал компромисс — Персия направила в Санкт-Петербург посольство с извинениями, а Николай I согласился с с точкой зрения Тегерана, видевшей причину разгрома русского посольства «в опрометчивых порывах усердия покойного Грибоедова».
Дело «Виксена»
В 1836 году в Черном море русским патрульным бригом «Язон» была задержана английская шхуна «Виксен» с грузом оружия и контрабандных товаров. По сути плавание «Виксена» было подготовленной провокацией с целью обострения англо-русских отношений и создания коалиции против России. Однако, Англии не удалось найти союзника в континентальной Европе, а относительно немногочисленная британская армия не представляла серьезной опасности для России В итоге конфликт был решен дипломатическим путем.
В разгар Крымской войны
Зимой 1855 года, после падения Севастополя и взятия русскими войсками Карса, ход Крымской войны принял патовый характер, так как дальнейшее продолжение войны для всех участников вело лишь к увеличению жертв и военных расходов без перспектив быстрой победы. Роковую для России роль в данном случае сыграла позиция Австрии, предъявившей жесткий ультиматум. На совещании в Зимнем дворце 20 декабря 1855 года было принято решение не рисковать войной с Австрией, грозившей потерей Польши и еще целого ряда территорий, и начать переговоры о мире, которые, как известно, завершились тяжелым для России Парижским миром 1856 года.
На Кушке. 1885 год Присоединение к России Средней Азии постоянно сопровождалось русско-английским противостоянием в этом стратегически важном регионе. В 1885 году это поставило Россию и Англию на грань войны, когда афганский отряд (4000 афганцев и 100 английских инструкторов) вторгся на территорию спорного Мервского оазиса. Однако 18 марта 1885 года отряд был полностью разгромлен русскими войсками. В ответ британский парламент ассигновал крупную сумму на войну с Россией. Конфликт удалось погасить в результате русско-афганского соглашения, признавшего бой на Кушке случайным пограничным столкновением и четким определением северной границы Афганистана.
Карибский кризис
С Карибским кризисом история известная. По официальным советским данным, янки начали первыми: США разместили в Турции ракеты средней дальности «Юпитер», которые вполне себе реально угрожали как промышленным центрам, так и столице СССР. Почти два месяца мир находился на грани войны, но война разведывательной авиации не прекращалась на всем протяжении «кризиса». Разрешили миром: СССР убрал ракеты с Куба, США сняли блокаду и обещали не проявлять агрессии в отношении «страны Фиделя».
США «глючит»
9 ноября 1979 года в США трубили тревогу, обнаружив массовый запуск ракет с территории противника, была дана команда готовиться к немедленному ответному удару. Стали взлетать самолеты-перехватчики, даже президентский самолет был подготовлен к эвакуации первого лица государства. Тревога продлилась шесть минут — потом оказалось, что по ошибке вставили в компьютер комплекса Шайенн пленку с тренировочным заданием.
СССР «глючит»
26 сентября 1983 года СССР получил ложное предупреждение об атаке со стороны США. Спутник передал сообщение о запуске нескольких ракет с континентальной части США. Но радарное наблюдение не могло подтвердить этого, так как «ракеты» находились ещё слишком далеко. Возможно, советское военное руководство не дало команды на нанесение ответного ядерного удара, так как считалось, что нападение США должно иметь массированный характер, чтобы вывести из строя советские командные пункты и уничтожить большую часть ядерного потенциала страны, а запуск всего лишь нескольких ракет не укладывался в эту картину. Как бы там ни было, но решение полковника Станислава Петрова о признании угрозы ложной спасло мир.