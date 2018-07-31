В Великобритании состоялась церемония прощания с отравленной в Эймсбери женщиной 

В одном из крематориев Великобритании прошла церемония прощания со скончавшейся в результате отравления нервно-паралитическим веществом 44-летней Дон Стёрджесс. Об этом сообщает The Telegraph.
Отмечается, что на мероприятии, которое состоялось в часовне при крематории соседнего с Эймсбери региона — Солсбери — присутствовали родные и близкие женщины, а также пострадавший в результате инцидента Чарли Роули.
Ранее стало известно, что на похоронах скончавшейся в британском Эймсбери женщины будут приняты особые меры по обеспечению безопасности.
9 июля в Великобритании было открыто дело об убийстве Дон Стёрджесс.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФАН прокомментировал инцидент.