В Великобритании состоялась церемония прощания с отравленной в Эймсбери женщиной

В одном из крематориев Великобритании прошла церемония прощания со скончавшейся в результате отравления нервно-паралитическим веществом 44-летней Дон Стёрджесс . Об этом сообщает The Telegraph.

Отмечается, что на мероприятии, которое состоялось в часовне при крематории соседнего с Эймсбери региона — Солсбери — присутствовали родные и близкие женщины, а также пострадавший в результате инцидента Чарли Роули.

Ранее стало известно, что на похоронах скончавшейся в британском Эймсбери женщины будут приняты особые меры по обеспечению безопасности.

9 июля в Великобритании было открыто дело об убийстве Дон Стёрджесс.