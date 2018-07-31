Ещё
В Великобритании состоялась церемония прощания с отравленной в Эймсбери женщиной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Великобритании состоялась церемония прощания с отравленной в Эймсбери женщиной 

RT на русском 1 час назад
Фото: ИА Regnum
В одном из крематориев Великобритании прошла церемония прощания со скончавшейся в результате отравления нервно-паралитическим веществом 44-летней Дон Стёрджесс. Об этом сообщает The Telegraph.
Отмечается, что на мероприятии, которое состоялось в часовне при крематории соседнего с Эймсбери региона — Солсбери — присутствовали родные и близкие женщины, а также пострадавший в результате инцидента Чарли Роули.
Ранее стало известно, что на похоронах скончавшейся в британском Эймсбери женщины будут приняты особые меры по обеспечению безопасности.
9 июля в Великобритании было открыто дело об убийстве Дон Стёрджесс.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФАН прокомментировал инцидент.
RT на русском: последние новости
СМИ: Во Львове осквернили могилу Героя СССР разведчика Кузнецова Более 300 рейсов отменены в аэропорту Мюнхена из-за инцидента с пассажиркой Захваченная в заложники во французской тюрьме медсестра освобождена
Комментарии  Ещё 22 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко официально обвинили в госизмене334
Предъявлено обвинение сестрам-убийцам91
«Армата» оказалась ненужной российской армии433
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко149
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина77
Видео
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
03:31
Съемка пожара от первого лица ужаснула пользователей
Пожары Происшествия
00:39
«Армата» оказалась ненужной российской армии
Оружие Армия
00:35
Порошенко официально обвинили в госизмене
Украина В мире
04:49
Милонов предложил устроить суд над Бузовой
Шоу-бизнес
00:44
Россиянам окончательно испортили лето
Путешествия Общество
04:20
Семьям погибших при пожаре в Сочи помогут
Происшествия Пожары
00:46
Хорватия строит мост к Кремлю
Политика Статьи
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение