В Великобритании прошла церемония прощания с отравленной в Эймсбери женщиной

По данным издания, на мероприятии, которое прошло в часовне при крематории в Солсбери, соседнем регионе с Эймсбери, присутствовали родные и близкие Стерджесс. Также церемонию прощания посетил Чарли Роули, который пострадал во время инцидента.

Ранее сообщалось, что на похоронах Стерджесс будут усилены меры безопасности.