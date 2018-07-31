Ещё
В Великобритании прошла церемония прощания с отравленной в Эймсбери женщиной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Великобритании прошла церемония прощания с отравленной в Эймсбери женщиной 

Газета.Ru 31 июля 2018
Фото: Газета.Ru
В одном из крематориев Великобритании прошла церемония прощания с Дон Стерджесс, которая, предположительно, была отравлена нервно-паралитическим веществом «Новичок». Об этом пишет газета The Telegraph.
По данным издания, на мероприятии, которое прошло в часовне при крематории в Солсбери, соседнем регионе с Эймсбери, присутствовали родные и близкие Стерджесс. Также церемонию прощания посетил Чарли Роули, который пострадал во время инцидента.
Ранее сообщалось, что на похоронах Стерджесс будут усилены меры безопасности.
Газета.Ru: последние новости
"Би-би-си": Орхан Джемаль погиб в ЦАР Тренер "Ливерпуля" прокомментировал трансфер Алисона Володин пообещал обсудить работу комиссии Поклонской
Комментарии  Ещё 24 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лепс ударил Аллу Михееву268
Самолет со 100 пассажирами рухнул при взлете
Названа причина спешного отъезда Пугачевой в Европу54
Жизнь россиян с августа существенно изменится14
Российских журналистов расстреляли из засады291
Видео
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:28
В Африке убили россиян
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение