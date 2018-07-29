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На похоронах британки Дон Стерджес введут особые меры безопасности
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На похоронах британки Дон Стерджес введут особые меры безопасности 

BFM.RU 20 минут назад
Фото: Вести.Ru
Усиленные меры безопасности предпримут на похоронах британки Дон Стерджес, скончавшейся от воздействия нервно-паралитического вещества в Эймсбери. Об этом сообщает Sky News.
Минздрав Англии выдал соответствующие рекомендации для предотвращения контакта участников траурной церемонии с веществом, от воздействия которого умерла женщина.
По словам священника Филипа Бромили, у родственников Стерджесс будет 15 минут, чтобы проститься с ней. Он также рассказал, что церемония похорон Стерджес пройдет без ритуала несения гроба на руках. Прощание с покойной состоится в понедельник в крематории в Солсбери.
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